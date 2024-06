Challenger Lione: Il Tabellone Principale e di Quali. Un azzurro presente nelle quali

Challenger Lione – Tabellone Principale – terra

(1) Gaston, Hugo vs Rincon, Daniel

(Alt) Onclin, Gauthier vs Tabur, Clement

Janvier, Maxime vs Boyer, Tristan

Qualifier vs (8) Ritschard, Alexander

(4) Ugo Carabelli, Camilo vs Qualifier

Jacquet, Kyrian vs (WC) Debru, Gabriel

(Alt) Lamasine, Tristan vs Halys, Quentin

Hemery, Calvin vs (7) Pouille, Lucas

(5) Vacherot, Valentin vs Grenier, Hugo

Couacaud, Enzo vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

(WC) Gea, Arthur vs (3) Van Assche, Luca

(6) Blanchet, Ugo vs Guinard, Manuel

Qualifier vs (Alt) Jianu, Filip Cristian

(WC) Malige, Mae vs Kachmazov, Alibek

Ficovich, Juan Pablo vs (2) Muller, Alexandre

(1) Barranco Cosano, Javiervs Karlovskiy, EvgenyMatusevich, Antonvs

(2) Bourgue, Mathias vs (WC) Ghibaudo, Antoine

Collignon, Raphael vs (9) Erhard, Mathys

(3) Taberner, Carlos vs Wenger, Damien

(Alt) Basilashvili, Nikoloz vs (10) Elias, Gastao

(4/Alt) Gomez, Federico Agustin vs (WC) Cornut-Chauvinc, Antoine

(Alt) Chappell, Nick vs (12) Merida, Daniel

(5) Fanselow, Sebastian vs Dellavedova, Matthew

(WC) Dous Karpenschif, Joshua vs (8) Sanchez Jover, Carlos

(6) Jorda Sanchis, David vs (Alt) Hoang, Antoine

(WC) Garcian, Axel vs (7) Poullain, Lucas

Court Sopra Steria – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Raphael Collignon vs [9] Mathys Erhard

2. [2] Mathias Bourgue vs [WC] Antoine Ghibaudo

3. [4/Alt] Federico Agustin Gomez vs [WC] Antoine Cornut-Chauvinc

4. [6] David Jorda Sanchis vs [Alt] Antoine Hoang

Court 23 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Javier Barranco Cosano vs Evgeny Karlovskiy

2. [Alt] Nikoloz Basilashvili vs [10] Gastao Elias

3. [5] Sebastian Fanselow vs Matthew Dellavedova

4. [WC] Joshua Dous Karpenschif vs [8] Carlos Sanchez Jover

Court 12 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Anton Matusevich vs [11] Lorenzo Giustino

2. [3] Carlos Taberner vs Damien Wenger

3. [Alt] Nick Chappell vs [12] Daniel Merida

4. [WC] Axel Garcian vs [7] Lucas Poullain