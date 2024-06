Challenger Bratislava: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessuna presenza italiana

Challenger Bratislava – Tabellone Principale – terra

(1) Cachin, Pedro vs Vesely, Jiri

Marchenko, Illya vs Neumayer, Lukas

Qualifier vs Royer, Valentin

(Alt) Gakhov, Ivan vs (7) Trungelliti, Marco

(3) Albot, Radu vs Novak, Dennis

Qualifier vs Popko, Dmitry

Qualifier vs Kirkin, Ergi

(SE) Mikrut, Luka vs (8) Faria, Jaime

(6) Roca Batalla, Oriol vs Landaluce, Martin

Qualifier vs Sachko, Vitaliy

Svrcina, Dalibor vs (WC) Klizan, Martin

Qualifier vs (4/WC) Kovalik, Jozef

(5) Piros, Zsombor vs Qualifier

(WC) Gombos, Norbert vs Campana Lee, Gerard

Olivieri, Genaro Alberto vs Rocha, Henrique

Molcan, Alex vs (2) Ramos-Vinolas, Albert

(1) Majchrzak, Kamilvs (WC) Privara, Peter BenjaminCukierman, Danielvs (11) Haliak, Mikalai

(2) Berankis, Ricardas vs (WC) Pokorny, Lukas

Krutykh, Oleksii vs (12) Erel, Yanki

(3) Noguchi, Rio vs Barton, Hynek

(PR) Zakharov, Alexey vs (9) Den Ouden, Guy

(4) Kodat, Toby vs Ilkel, Cem

(PR) Kym, Jerome vs (7) Serdarusic, Nino

(5) Kopp, Sandro vs (WC) Martin, Andrej

Alves, Mateus vs (10) Krumich, Martin

(6) Forejtek, Jonas vs Gima, Sebastian

(WC) Karol, Milos vs (8) Dodig, Matej

CENTRAL COURT – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Mateus Alves vs [10] Martin Krumich

2. [1] Kamil Majchrzak vs [WC] Peter Benjamin Privara

3. [4] Toby Kodat vs Cem Ilkel

4. [PR] Jerome Kym vs [7] Nino Serdarusic

COURT 8 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [5] Sandro Kopp vs [WC] Andrej Martin

2. [3] Rio Noguchi vs Hynek Barton

3. [2] Ricardas Berankis vs [WC] Lukas Pokorny

4. [WC] Milos Karol vs [8] Matej Dodig

COURT 9 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Daniel Cukierman vs [11] Mikalai Haliak

2. [PR] Alexey Zakharov vs [9] Guy Den Ouden

3. Oleksii Krutykh vs [12] Yanki Erel

4. [6] Jonas Forejtek vs Sebastian Gima