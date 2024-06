WTA 250 Nottingham: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

WTA 250 Nottingham – Tabellone Principale – erba

(1) Ons Jabeur vs Camila Osorio

Yuriko Miyazaki vs Qualifier

(WC) Heather Watson vs Kayla Day

Alycia Parks vs (6) Karolina Pliskova

(4) Clara Burel vs Daria Saville

Cristina Bucsa vs Diane Parry

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (7) Lin Zhu

(5) Magdalena Frech vs Nao Hibino

Tatjana Maria vs Emiliana Arango

Viktorija Golubic vs Qualifier

Harriet Dart vs (3) Katie Boulter

(8) Caroline Dolehide vs (WC) Francesca Jones

Ashlyn Krueger vs Yafan Wang

Qualifier vs (WC) Emma Raducanu

Daria Snigur vs (2/WC) Marta Kostyuk