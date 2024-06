WTA 250 s’ Hertogenbosch: Il Tabellone Principale. Jessica Pegula guida il seeding

WTA 250 s’ Hertogenbosch – Tabellone Principale – erba

(1) Jessica Pegula vs Qualifier

Aleksandra Krunic vs Qualifier

Qualifier vs Arantxa Rus

Zhuoxuan Bai vs (5) Veronika Kudermetova

(4) Elise Mertens vs (WC) Naomi Osaka

Bernarda Pera vs (WC) Suzan Lamens

(WC) Bianca Andreescu vs Qualifier

Diana Shnaider vs (6) Yue Yuan

(8) Magda Linette vs Qualifier

Clara Tauson vs Jule Niemeier

Anna Blinkova vs Emina Bektas

Arina Rodionova vs (3) Ekaterina Alexandrova

(7) Donna Vekic vs Tamara Korpatsch

Greet Minnen vs Rebeka Masarova

Qualifier vs (WC) Celine Naef

Alison Van Uytvanck vs (2) Liudmila Samsonova