Avvenire, domani le finalissime. Apre la finale maschile alle 10,30

Sotto lo sguardo attento di Fabio Della Vida, si sono disputate le semifinali della 57° edizione del Torneo Avvenire: consegnati i 4 nomi che si candidano al titolo Under 14, Categoria 1. Il re dei manager, che due giorni fa era a Parigi ad assistere alla consacrazione di Sinner, come da tradizione non è voluto mancare sui campi del Club Ambrosiano.

Nel maschile si giocheranno lo scettro il numero 2 e il numero 3 del tabellone. Da una parte l’olandese Stan Put, dall’altra il finlandese Alex Tuomolin: sconfitti rispettivamente il cinese Yang 6-4, 7-6 e il russo Khaikov 6-3, 6-2. La finale maschile aprirà il programma dell’ultimo atto della 57° edizione dell’Avvenire, alle ore 10,30 sul Centrale del Club Ambrosiano, poi a seguire la finale di singolare femminile e poi le due finali di doppio in contemporanea: tutti i match del Centrale (singolo maschile e femminile e doppio maschile) in diretta streaming su SupertenniX. L’olandese Stan Put è in corsa per la doppietta: “l’orange” è anche in finale di doppio in coppia con Van Linde

Sarà una finale sull’asse Romania – Israele quella che assegnerà il titolo Avvenire femminile. Da una parte la favorita fin dalla vigilia, la numero 1 del tabellone: la rumena Maria Valentina Pop, dall’altra l’israeliana Daniel Baranes. Pop ha faticato per la prima volta durante la settimana e ha sconfitto la numero 3 del seeding, la lettone Darina Matvejeva, per 6-4, 7-6. Mentre Baranes ha avuto sempre il controllo della sfida e ha sconfitto la ceca Veronika Navratilova 6-4, 6-2. La rumena Pop punta alla doppietta: è anche in finale di doppio. In coppia con l’israeliana Manhard affronteranno il duo della Repubblica ceca formato da Navratilova e Prikrylova.

Under 16. C’è una bandiera italiana che svetta più in alto di tutte. È quella issata da Carla Giambelli che ha vinto il torneo Under 16 battendo in finale, in rimonta, la bosniaca e numero 2 del seeding, Tea Kovacevic per 5-7, 6-1, 6-2. Doppietta negata però dal successo del favorito della vigilia, il portoghese Goncalo da Rosa Castro che ha superato di misura l’azzurro Francesco Pansecchi per 6-4, 7-6 (5). Per Giambelli è arrivata anche la doppietta: suo anche il doppio Under 16 in coppia con Vittoria Medina: sconfitte nella finale tutta italiana Matilde Lampiano Garbarini e Tatiana Vittoria Lippi 6-2, 6-3. Doppietta anche per Castro e vittoria per Pansecchi: il portoghese e l’italiano, finalisti contro nel singolare, hanno vinto il doppio insieme battendo il duo formato da Pescosolido e Brianza.

Il personaggio del giorno. Uno che riconosce i campioni “dal rumore del colpo”. Che di talenti e di promesse ne ha viste e riconosciute tante. Non è voluto mancare all’Avvenire Fabio Della Vida che è volato dal Roland Garros al Club Ambrosiano: “Questo torneo è un must, non potevo mancare” – spiega il manager di StarWing – “Ho riconosciuto il campione che c’era in Sinner dal rumore dell’impatto della racchetta sulla palla”. E per riconoscere un campione cos’altro si guarda? “Senza dubbio l’atteggiamento dentro e fuori dal campo”, quindi il consiglio ai ragazzi in campo oggi: “Non abbattersi per le prime sconfitte perché né Sinner né Federer vincevano da giovanissimi, guardate dove sono arrivati”.

Oltre l’Avvenire. Sul Campo Centrale del Club Ambrosiano è andato in scena un momento di tennis e di inclusione: grazie alla partecipazione dei tennisti in carrozzina Silviu Culea e Mariagrazia Lumini, gli appassionati e gli stessi protagonisti del torneo Avvenire hanno avuto modo di vedere da vicino un match di tennis wheelchair, con tutte le dinamiche e gli aspetti tecnici che comporta. Inoltre dopo il loro singolare hanno disputato un doppio in coppia con giocatori normodotati.

RISULTATI SEMIFINALI AVVENIRE

Femminile:

D. Baranes (ISR) b. V. Navratilova (CZE) 6-4, 6-2; M.V. Pop (ROU) b. D. Matvejeva (LAT) 6-4, 7-6

O. Manhard/M.V. Pop b. Nerelli/Tranchero 7-6, 1-6, 10-5; Navratilova/Prikrylova b. Dalle Molle/Ovarelli 7-5, 6-3

Maschile:

S. Put (NED) b. J. Yang (CHN) 6-4, 7-6; A. Tuomolin (FIN) b. E. Khaikov (RUS) 6-3, 6-2

Put/Van Linde b. Marsik/Rakous 6-2, 1-6, 10-7

RISULTATI FINALI UNDER 16

Femminile:

Singolo. Carla Giambelli (ITA) b. Tea Kovacevic (BIH) 5-7, 6-1, 6-2

Doppio. Giambelli/Medina b. Lampiano Garbarini/Lippi 6-2, 6-3

Maschile:

Singolo. Goncalo da Rosa Castro (POR) b. Francesco Pansecchi (ITA) 6-4, 7-6(5)

Doppio. Castro/Pansecchi b. Brianza/Pescosolido 6-2, 6-3