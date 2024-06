Roland Garros: Il programma completo di Sabato 08 Giugno 2024. La finale di Jasmine Paolini e la finale di doppio di Bolelli-Vavassori (tutto sullo Chatrier)

Appuntamento con la storia. Nonostante la sconfitta di Sinner, che da lunedì sarà numero 1 al mondo, il nostro tennis sta vivendo un momento magico sui campi di Parigi, con l’Italia che batte bandiera in tre finali del Roland Garros. Tre match da vivere in esclusiva sui canali e le piattaforme di Warner Bros. Discovery.

Sabato 8 giugno non prima delle 15:00 su Eurosport 1 e live-streaming su Discovery+, Jasmine Paolini sfiderà la campionessa in carica Iga Swiatek, che ha vinto tre delle ultime quattro edizioni dell’Open di Francia. A seguire, per la prima volta dal 1959 di Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, due italiani tornano in finale di doppio maschile a Parigi: Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Marcelo Arevalo e Mate Pavic.

Non è tutto perché domenica 9 giugno in esclusiva su Eurosport e Discovery+, oltre alla finale maschile, Sara Errani e Jasmine Paolini si giocheranno l’epilogo del doppio femminile: una finale che Sara Errani ha vinto nel 2012 in coppia con Roberta Vinci fra i loro 5 titoli del Grand Slam.

Diede De grootvs Zhenzhen ZhuIga Swiatekvs(non prima ore 15)Mate Pavic/ Marcelo Arevalovs

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Sebastien Grosjean / Tatiana Golovin vs Cedric Pioline / Daniela Hantuchova

Monica Puig / Andrea Petkovic vs Agnieszka Radwanska / Lindsay Davenport

Jo-Wilfried Tsonga / Fabrice Santoro vs Mats Wilander / Guy Forget

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Tereza Valentova vs Laura Samson

Tomasz Berkieta vs Kaylan Bigun

Court 14 – Ore: 11:00

Gustavo Fernandez vs Tokito Oda

Kgothatso Montjane / Yui Kamiji vs Aniek Van koot / Diede De groot

Tokito Oda vs Takuya Miki

Court 13 – Ore: 11:00

Guy Sasson vs Sam Schroder

Joel Schwaerzler vs Nicolai Budkov kjaer

Niels Vink / Sam Schroder vs Guy Sasson / Andy Lapthorne