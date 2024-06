ATP 250 ‘s-Hertogenbosch: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di Stefano Napolitano

ATP 250 ‘s-Hertogenbosch – Tabellone Qualificazione – erba

(1) Bautista Agut, Roberto vs (WC) Haase, Robin

Hsu, Yu Hsiou vs (7) Napolitano, Stefano

(2) Walton, Adam vs Huesler, Marc-Andrea

Virtanen, Otto vs (6) Svajda, Zachary

(3/WC) Bergs, Zizou vs Jasika, Omar

Schoolkate, Tristan vs (5) Atmane, Terence

(4) Garin, Cristian vs Yevseyev, Denis

Brouwer, Gijs vs (8) Moreno De Alboran, Nicolas

1. Gijs Brouwervs [8] Nicolas Moreno De Alboran2. [2] McCartney Kesslervs Anouk Koevermans3. [1] Roberto Bautista Agutvs [WC] Robin Haase4. [WC] Michaella Krajicekvs [7] Eva Lys(non prima ore: 16:00)

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marina Stakusic vs [8] Dalma Galfi

2. [5] Elizabeth Mandlik vs Amanda Anisimova

3. [6] Viktoria Hruncakova vs Eva Vedder

4. [1] Aliaksandra Sasnovich vs [WC] Bibiane Schoofs

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Cristian Garin vs Denis Yevseyev

2. [3/WC] Zizou Bergs vs Omar Jasika

3. [2] Adam Walton vs Marc-Andrea Huesler

4. Otto Virtanen vs [6] Zachary Svajda (non prima ore: 16:00)

Court 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Isis Louise Van Den Broek vs [10] Zeynep Sonmez

2. Jana Kolodynska vs [9] Jessika Ponchet

3. [4] Taylah Preston vs Isabella Shinikova

4. Tereza Martincova vs [12] Natalija Stevanovic

Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tristan Schoolkate vs [5] Terence Atmane

2. Yu Hsiou Hsu vs [7] Stefano Napolitano

3. [WC] Annelin Bakker vs [11] Robin Montgomery

4. [3] Lulu Sun vs Dalila Jakupovic