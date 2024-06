WTA 250 Nottingham e S-Hertogenbosch: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di Lucrezia Stefanini in Gran Bretagna

WTA 250 Nottingham – Tabellone Qualificazione – erba

(1) Linda Fruhvirtova vs (WC) Amelia Rajecki

Samantha Murray Sharan vs (10) Carol Zhao

(2) Alexandra Eala vs (WC) Sarah Beth Grey

Ena Shibahara vs (11) Maddison Inglis

(3) Rebecca Marino vs Vitalia Diatchenko

Katy Dunne vs (12/WC) Sonay Kartal

(4) Kimberly Birrell vs Zarina Diyas

Jamie Loeb vs (8) Destanee Aiava

(5) Lucrezia Stefanini vs Amarni Banks

Mirjam Bjorklund vs (7) Talia Gibson

(6) Katarzyna Kawa vs (WC) Naiktha Bains

Emily Appleton vs (9) Ye-Xin Ma

Katy Dunnevs (12) Sonay Kartal(1) Linda Fruhvirtovavs Amelia Rajecki(2) Alexandra Ealavs Sarah Beth Grey

Court 2 – ore 12:00

(5) Lucrezia Stefanini vs Amarni Banks

Samantha Murray Sharan vs (10) Carol Zhao

Ena Shibahara vs (11) Maddison Inglis

Court 3 – ore 12:00

(3) Rebecca Marino vs Vitalia Diatchenko

(6) Katarzyna Kawa vs Naiktha Bains

(4) Kimberly Birrell vs Zarina Diyas

Court 4 – ore 12:00

Mirjam Bjorklund vs (7) Talia Gibson

Emily Appleton vs (9) Ye-Xin Ma

Jamie Loeb vs (8) Destanee Aiava

WTA 250 S-Hertogenbosch – Tabellone Qualificazione – erba

(1) Aliaksandra Sasnovich vs (WC) Bibiane Schoofs

Tereza Martincova vs (12) Natalija Stevanovic

(2) McCartney Kessler vs Anouk Koevermans

Marina Stakusic vs (8) Dalma Galfi

(3) Lulu Sun vs Dalila Jakupovic

(WC) Annelin Bakker vs (11) Robin Montgomery

(4) Taylah Preston vs Isabella Shinikova

Jana Kolodynska vs (9) Jessika Ponchet

(5) Elizabeth Mandlik vs Amanda Anisimova

(WC) Isis Louise Van Den Broek vs (10) Zeynep Sonmez

(6) Viktoria Hruncakova vs Eva Vedder

(WC) Michaella Krajicek vs (7) Eva Lys

(2) McCartney Kesslervs Anouk KoevermansMichaella Krajicekvs (7) Eva Lys

Court 2 – ore 11:00

Marina Stakusic vs (8) Dalma Galfi

(5) Elizabeth Mandlik vs Amanda Anisimova

(6) Viktoria Hruncakova vs Eva Vedder

(1) Aliaksandra Sasnovich vs Bibiane Schoofs

Court 5 – ore 11:00

Isis Louise Van Den Broek vs (10) Zeynep Sonmez

Jana Kolodynska vs (9) Jessika Ponchet

(4) Taylah Preston vs Isabella Shinikova

Tereza Martincova vs (12) Natalija Stevanovic

Court 6 – ore 12:00

Annelin Bakker vs (11) Robin Montgomery

(3) Lulu Sun vs Dalila Jakupovic