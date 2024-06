Errani e Paolini, impresa straordinaria al Roland Garros: volano in finale nel doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno compiuto un’impresa al Roland Garros, battendo in rimonta la coppia formata dall’ucraina Marta Kostyuk e dalla rumena Elena-Gabriela Ruse con il punteggio di 1-6, 6-4, 6-1 in due ore e quattro minuti di gioco. Le fresche vincitrici degli Internazionali di Roma approdano così in un’altra finale, questa volta a livello Slam, dove sfideranno domenica la coppia vincente tra Dolehide/Krawczyk e Gauff/Siniakova.

Per Jasmine Paolini si tratta di un risultato straordinario: la tennista toscana si trova a disputare una doppia finale nello stesso torneo del Grande Slam, domani nel singolare e il giorno dopo in doppio con Sara Errani.

Il primo set è stato un vero incubo per le azzurre, che hanno faticato tantissimo al servizio subendo ben tre break consecutivi. Kostyuk e Ruse hanno dominato il parziale chiudendo sul 6-1 in un batter d’occhio. Ma la reazione di Paolini ed Errani non si è fatta attendere: nel secondo set hanno strappato subito il servizio alle avversarie, portandosi sul 2-0 e sfruttando il nervosismo delle rivali. Nonostante una serie di break e contro-break, le italiane sono riuscite a chiudere il set sul 6-4, trascinando il match al terzo.

Nel set decisivo, Paolini ed Errani hanno cambiato marcia, trovando un doppio break che le ha portate sul 4-1. Dopo aver annullato una palla break nel sesto gioco, le azzurre hanno chiuso il match con un netto 6-1, regalandosi una finale storica.

Domenica sarà una giornata memorabile per il tennis italiano, con Jasmine Paolini protagonista in entrambe le finali e Sara Errani pronta a scrivere un’altra pagina di storia del tennis azzurro. Le due tenniste hanno dimostrato grande carattere e determinazione, rimontando una situazione che sembrava compromessa e regalando al pubblico italiano un’impresa straordinaria.

GS Roland Garros Jasmine Paolini / Sara Errani [11] Jasmine Paolini / Sara Errani [11] 1 6 6 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 6 4 1 Vincitore: Jasmine PaoliniSara Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 15-15 30-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Jasmine Paolini / Sara Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Jasmine Paolini / Sara Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Jasmine Paolini / Sara Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini / Sara Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico