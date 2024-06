Lorenzo Carboni sfiora la finale al Roland Garros junior. L’azzurro ha mancato tre match point sul 6 a 5 nel terzo set

Lorenzo Carboni si ferma a un passo dalla storia al Roland Garros junior. Il tennista sardo, tornato a disputare uno Slam junior dopo aver giocato esclusivamente nel circuito professionistico nel 2024, è stato a un punto dal diventare il primo italiano a raggiungere la finale del singolare maschile al Roland Garros junior dai tempi di Giorgio Galimberti nel 1994.

Nonostante la sconfitta, Lorenzo Carboni può essere soddisfatto del suo percorso al Roland Garros junior, che conferma il suo talento e le sue potenzialità. Il giovane sardo, che si sta facendo strada nel circuito professionistico, ha dimostrato di poter competere ad alti livelli anche tra i pari età, sfiorando un altro traguardo storico per il tennis italiano.

Nella semifinale, Carboni ha ceduto al polacco Tomasz Berkieta con il punteggio di 7-6(3), 4-6, 7-6(4) dopo una battaglia serrata. Il tennista azzurro ha avuto a disposizione tre match point sul 6 a 5 nel terzo set con il polacco alla battuta, ma non è riuscito a sfruttarli. Berkieta ha poi preso il largo nel tie-break decisivo, diventando il secondo polacco a raggiungere la finale del Roland Garros junior dopo Jerzy Janowicz nel 2008.

Nella sfida per il titolo, Berkieta affronterà per la prima volta il mancino statunitense Kaylan Bigun, quinta testa di serie del torneo. Bigun arriva a Parigi forte del titolo conquistato al prestigioso Trofeo Bonfiglio di Milano.

GS Roland Garros Lorenzo Carboni Lorenzo Carboni 6 6 6 Tomasz Berkieta Tomasz Berkieta 7 4 7 Vincitore: Tomasz Berkieta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 4*-7 4*-8 4-9* 6-6 → 6-7 Tomasz Berkieta 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Lorenzo Carboni 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Tomasz Berkieta 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Lorenzo Carboni 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Tomasz Berkieta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Lorenzo Carboni 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Tomasz Berkieta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Lorenzo Carboni 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Tomasz Berkieta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Lorenzo Carboni 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Tomasz Berkieta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Lorenzo Carboni 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Tomasz Berkieta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Lorenzo Carboni 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Tomasz Berkieta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Lorenzo Carboni 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Tomasz Berkieta 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Lorenzo Carboni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Tomasz Berkieta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Lorenzo Carboni 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Tomasz Berkieta 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Lorenzo Carboni 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Lorenzo Carboni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Tomasz Berkieta 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Lorenzo Carboni 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Tomasz Berkieta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Lorenzo Carboni 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Tomasz Berkieta 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Lorenzo Carboni 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Tomasz Berkieta 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Lorenzo Carboni 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Tomasz Berkieta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Lorenzo Carboni 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Tomasz Berkieta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1





Marco Rossi