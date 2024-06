Roland Garros, Jasmine Paolini a una partita dal titolo: a inizio torneo l’impresa era quotata a 66 (in campo alle ore 15 di domani)

Il Roland Garros parla italiano. Non solo Jannik Sinner, nuovo numero uno del tennis maschile, e la coppia Bolelli-Vavassori giunta in finale nel doppio. Nel pomeriggio di sabato (alle ore 15), Jasmine Paolini scenderà in campo contro Iga Swiatek per riportare in Italia un titolo femminile che manca dal 2010, anno in cui si impose Francesca Schiavone. Servirà un’impresa, perché la vittoria dell’azzurra vale 7,50 e 9, ma un piccolo capolavoro Jasmine l’ha già compiuto a inizio torneo, il trionfo di Paolini era fissato a 66. Una quota crollata giorno dopo giorno, partita dopo partita. Ribaltare anche l’ultima previsione dei bookmaker, insomma, non è impossibile.

Finale Roland Garros

🏆 **Partita**: TOMORROW, 🕒 **Ora**: 15:00 – **Giocatrici**: Swiatek (1) – Paolini (12) 📊 **Risultato atteso**: 2-0 📉 **Quota vittoria Swiatek**: 1.06 📈 **Quota vittoria Paolini**: 9.70