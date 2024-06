Bolelli e Vavassori volano in finale al Roland Garros: prima coppia italiana dopo 65 anni

Simone Bolelli e Andrea Vavassori scrivono una pagina indelebile nella storia del tennis italiano raggiungendo la finale del doppio maschile al Roland Garros. Il duo azzurro, undicesima testa di serie, ha sconfitto in semifinale l’indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden, seconda forza del seeding, con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-2 dopo quasi due ore di battaglia.

Bolelli e Vavassori diventano così la prima coppia interamente italiana a raggiungere l’atto conclusivo dello Slam parigino dopo ben 65 anni, eguagliando l’impresa di Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, che nel 1959 conquistarono il trofeo.

In finale sfideranno uno tra Granoller / Zeballos [1] o il vincente dell’ultimo quarto di finale Tsitsipas / Tsitsipas vs Arevalo / Pavic (9).

La semifinale ha visto gli azzurri protagonisti di una buona partita anche dopo aver perso il secondo set. Nonostante le difficoltà fisiche di Ebden, costretto a ricorrere all’intervento del trainer per un problema all’inguine, Bopanna ed Ebden hanno pareggiato i conti. Ma nel set decisivo, Bolelli e Vavassori hanno piazzato due break decisivi, chiudendo la partita per 6-2.

Per il 38enne bolognese e il 29enne torinese si tratta di un 2024 da incorniciare, con una vittoria a Buenos Aires, le finali agli Australian Open e al Roland Garros, quattro semifinali e altri brillanti risultati. Nella Race to Turin occupano la terza posizione, alle spalle proprio di Bopanna/Ebden e Granollers/Zeballos.

Bolelli e Vavassori sono pronti a scrivere un’altra pagina di storia nella finale del Roland Garros, a 65 anni dall’ultimo trionfo azzurro.

GS Roland Garros Andrea Vavassori / Simone Bolelli [11] Andrea Vavassori / Simone Bolelli [11] 7 2 6 Matthew Ebden / Rohan Bopanna [2] Matthew Ebden / Rohan Bopanna [2] 5 6 2 Vincitore: Andrea VavassoriSimone Bolelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 3-1 → 3-2 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-30 6-5 → 7-5 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico