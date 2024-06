Joan Nadal, cugino di Rafa, ha ricevuto wild card per le qualificazioni dell’ATP di Maiorca su erba

Riportiamo una notizia curiosa dalla Spagna. Joan Nadal, cugino di Rafa Nadal e figlio di Toni Nadal, ha ricevuto una wild card per il tabellone di qualificazione del Mallorca Open, torneo ATP 250 su erba che si terrà dal 22 al 29 giugno e di cui il padre è direttore.

Il ventenne Joan è ancora a corto di esperienze, ha già gareggiato in alcuni tornei del circuito ITF vincendo la sua prima partita all’M15 di Manacor lo scorso gennaio. Attualmente ai margini del ranking (solo 1890 questa settimana), cercherà di fare esperienza di alto livello, a caccia del sogno main draw di un torneo ATP.

Nelle dichiarazioni raccolte dal torneo e riportate dal diario AS, Joan Nadal ha mostrato il suo entusiasmo nel giocare per la prima volta in un torneo che vedrà in lizza grandi tennisti. “Sono molto felice di poter giocare in un torneo in cui competono anche grandi nomi come Gaël Monfils, Ben Shelton, Dominic Thiem e il maiorchino Jaume Munar, con il quale ho un ottimo rapporto”.

Mario Cecchi