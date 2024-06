Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 12. Iga Swiatek si qualifica per la sua quarta finale del Roland Garros negli ultimi cinque anni. Lorenzo Carboni vola in semifinale al Roland Garros juniores.

📺❤️ LiveTennis TV – Jasmine Paolini parla dopo l’accesso alla finale del Rg

, numero uno del mondo e campionessa del Roland Garros nel 2020, 2022 e 2023, si è qualificata questo giovedì per la sua quarta finale del Roland Garros negli ultimi cinque anni. Si tratta della 18ª vittoria consecutiva della polacca dalla finale di Stoccarda e della sua 20ª vittoria consecutiva a Parigi, dove non perde dal 2021.Nelle semifinali, la polacca ha sconfitto la statunitenseper l’11ª volta in 12 incontri e ancora una volta senza perdere alcun set: 6-2 6-4, in un altro match senza grande storia tra le due.Swiatek, che non ha mai perso nessuna delle cinque finali Slam che ha giocato finora, affronterà la nostranella finale programma sabato.

Il giovane talento italiano Lorenzo Carboni continua a far sognare il pubblico azzurro al Roland Garros, secondo Slam della stagione tennistica in corso sulla terra rossa di Parigi. Il promettente tennista si è qualificato alle semifinali del singolare juniores, battendo in rimonta la testa di serie numero 1 del tabellone, il giapponese Rei Sakamoto, con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-4 dopo 2 ore e 21 minuti di gioco.

Carboni, classe 2006 nativo di Alghero e attualmente numero 705 del mondo, si allena all’accademia di Riccardo Piatti, la stessa dove ha mosso i primi passi Jannik Sinner. Il giovane azzurro ha dimostrato grande carattere e solidità, strappando il servizio all’avversario nel momento cruciale del terzo set per poi chiudere il match a proprio favore.

In semifinale, Lorenzo Carboni affronterà il polacco Tomasz Berkieta, che ha sconfitto il padrone di casa Kouame per 6-3, 6-2. Nell’altra semifinale si sfideranno lo statunitense Bigun e l’austriaco Schwaerzler.

GS Roland Garros Neal Skupski / Desirae Krawczyk [4] Neal Skupski / Desirae Krawczyk [4] 4 5 Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund [2] Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund [2] 6 7 Vincitore: Edouard Roger-vasselinLaura Siegemund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund 15-0 30-0 0-1 → 0-2 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Neal Skupski/ Desirae Krawczykvs Edouard Roger-vasselin/ Laura Siegemund

Iga Swiatek vs Coco Gauff (Non prima ore 15)



GS Roland Garros Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 6 6 Coco Gauff [3] Coco Gauff [3] 2 4 Vincitore: Iga Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Jasmine Paolini vs Mirra Andreeva (non prima ore 17)



GS Roland Garros Jasmine Paolini [12] Jasmine Paolini [12] 6 6 Mirra Andreeva Mirra Andreeva 3 1 Vincitore: Jasmine Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Mirra Andreeva 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Mirra Andreeva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Nathalie Tauziat / Andrea Petkovic vs Lucie Safarova / Pauline Parmentier



GS Roland Garros Nathalie Tauziat / Andrea Petkovic Nathalie Tauziat / Andrea Petkovic 6 5 Lucie Safarova / Pauline Parmentier Lucie Safarova / Pauline Parmentier 7 7 Vincitore: Lucie SafarovaPauline Parmentier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Lucie Safarova / Pauline Parmentier 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Nathalie Tauziat / Andrea Petkovic 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Lucie Safarova / Pauline Parmentier 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Nathalie Tauziat / Andrea Petkovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 Lucie Safarova / Pauline Parmentier 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Nathalie Tauziat / Andrea Petkovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 Lucie Safarova / Pauline Parmentier 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Nathalie Tauziat / Andrea Petkovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Lucie Safarova / Pauline Parmentier 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Nathalie Tauziat / Andrea Petkovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Lucie Safarova / Pauline Parmentier 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Nathalie Tauziat / Andrea Petkovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 Nathalie Tauziat / Andrea Petkovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Lucie Safarova / Pauline Parmentier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 Nathalie Tauziat / Andrea Petkovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Lucie Safarova / Pauline Parmentier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Nathalie Tauziat / Andrea Petkovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 Lucie Safarova / Pauline Parmentier 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Nathalie Tauziat / Andrea Petkovic 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Lucie Safarova / Pauline Parmentier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Nathalie Tauziat / Andrea Petkovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Lucie Safarova / Pauline Parmentier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Nathalie Tauziat / Andrea Petkovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Lucie Safarova / Pauline Parmentier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe vs Mats Wilander / Gilles Simon



GS Roland Garros Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe 6 6 Mats Wilander / Gilles Simon Mats Wilander / Gilles Simon 2 3 Vincitore: Jo-Wilfried TsongaJohn Mcenroe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Mats Wilander / Gilles Simon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Mats Wilander / Gilles Simon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-1 → 4-2 Mats Wilander / Gilles Simon 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 Mats Wilander / Gilles Simon 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-0 → 3-0 Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Mats Wilander / Gilles Simon 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Mats Wilander / Gilles Simon 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-1 → 5-1 Mats Wilander / Gilles Simon 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-0 → 4-1 Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe 15-0 30-0 30-15 40-30 3-0 → 4-0 Mats Wilander / Gilles Simon 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Mats Wilander / Gilles Simon 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Sebastien Grosjean / Agnieszka Radwanska vs Arnaud Clement / Monica Puig



GS Roland Garros Sebastien Grosjean / Agnieszka Radwanska • Sebastien Grosjean / Agnieszka Radwanska 0 6 0 Arnaud Clement / Monica Puig Arnaud Clement / Monica Puig 0 3 0 Vincitore: Sebastien GrosjeanAgnieszka Radwanska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Sebastien Grosjean / Agnieszka Radwanska 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Arnaud Clement / Monica Puig 30-15 30-40 5-3 → 6-3 Arnaud Clement / Monica Puig 0-15 3-1 Sebastien Grosjean / Agnieszka Radwanska 0-15 0-30 3-0 → 3-1 Arnaud Clement / Monica Puig 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 Sebastien Grosjean / Agnieszka Radwanska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Arnaud Clement / Monica Puig 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Court Simonne-Mathieu – Ore: 12:00

Andrea Vavassori / Simone Bolelli vs Matthew Ebden / Rohan Bopanna



GS Roland Garros Andrea Vavassori / Simone Bolelli [11] Andrea Vavassori / Simone Bolelli [11] 7 2 6 Matthew Ebden / Rohan Bopanna [2] Matthew Ebden / Rohan Bopanna [2] 5 6 2 Vincitore: Andrea VavassoriSimone Bolelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 3-1 → 3-2 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-30 6-5 → 7-5 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas vs Mate Pavic / Marcelo Arevalo



GS Roland Garros Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas 5 4 Mate Pavic / Marcelo Arevalo [9] Mate Pavic / Marcelo Arevalo [9] 7 6 Vincitore: Mate PavicMarcelo Arevalo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas 40-0 1-1

GS Roland Garros Iva Jovic [10] Iva Jovic [10] 7 4 5 Laura Samson [3] Laura Samson [3] 6 6 7 Vincitore: Laura Samson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Iva Jovic 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Laura Samson 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Iva Jovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Laura Samson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Iva Jovic 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Laura Samson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Laura Samson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Iva Jovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Laura Samson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Iva Jovic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Laura Samson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Iva Jovic 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Laura Samson 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Laura Samson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Iva Jovic 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Laura Samson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Laura Samson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Laura Samson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 Laura Samson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Iva Jovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Laura Samson 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Iva Jovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Laura Samson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Iva Jovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Laura Samson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Iva Jovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Laura Samson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Iva Jovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Laura Samson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Iva Jovicvs Laura Samson

Moise Kouame vs Tomasz Berkieta



GS Roland Garros Moise Kouame Moise Kouame 3 2 Tomasz Berkieta Tomasz Berkieta 6 6 Vincitore: Tomasz Berkieta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Tomasz Berkieta 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Moise Kouame 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Tomasz Berkieta 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Moise Kouame 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Moise Kouame 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Tomasz Berkieta 15-0 3-5 → 3-6 Tomasz Berkieta 15-40 1-1 Moise Kouame 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Tomasz Berkieta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Luca Preda / Thomas Faurel vs Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko



GS Roland Garros Luca Preda / Thomas Faurel [3] • Luca Preda / Thomas Faurel [3] 0 4 6 0 Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko 0 6 4 1 Vincitore: Amir OmarkhanovTimofei Derepasko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Luca Preda / Thomas Faurel 0-1 Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko 0-1 0-2 0-3 0-4 1-4 2-4 3-4 4-4 4-5 5-5 5-6 6-6 6-7 6-8 6-9 7-9 8-9 9-9 9-10 10-10 11-10 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Luca Preda / Thomas Faurel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-3 → 5-4 Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Luca Preda / Thomas Faurel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-1 → 5-2 Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 Luca Preda / Thomas Faurel 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 Luca Preda / Thomas Faurel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Luca Preda / Thomas Faurel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Luca Preda / Thomas Faurel 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Luca Preda / Thomas Faurel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Luca Preda / Thomas Faurel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Luca Preda / Thomas Faurel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Luca Preda / Thomas Faurel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Julia Stusek / Julie Pastikova vs Tereza Valentova / Renata Jamrichova



GS Roland Garros Julia Stusek / Julie Pastikova Julia Stusek / Julie Pastikova 2 1 Tereza Valentova / Renata Jamrichova [3] Tereza Valentova / Renata Jamrichova [3] 6 6 Vincitore: Tereza ValentovaRenata Jamrichova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Tereza Valentova / Renata Jamrichova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Julia Stusek / Julie Pastikova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 1-5 Tereza Valentova / Renata Jamrichova 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Julia Stusek / Julie Pastikova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Tereza Valentova / Renata Jamrichova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-2 → 0-3 Julia Stusek / Julie Pastikova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Tereza Valentova / Renata Jamrichova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Julia Stusek / Julie Pastikova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Tereza Valentova / Renata Jamrichova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Julia Stusek / Julie Pastikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 Tereza Valentova / Renata Jamrichova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Julia Stusek / Julie Pastikova 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Tereza Valentova / Renata Jamrichova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Julia Stusek / Julie Pastikova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Tereza Valentova / Renata Jamrichova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Zhenzhen Zhu Zhenzhen Zhu 6 3 7 Momoko Ohtani Momoko Ohtani 4 6 6 Vincitore: Zhenzhen Zhu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 6-2* 7*-2 8*-2 9-2* 9-3* 6-6 → 7-6 Zhenzhen Zhu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Momoko Ohtani 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Zhenzhen Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Momoko Ohtani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Zhenzhen Zhu 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Momoko Ohtani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Zhenzhen Zhu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Momoko Ohtani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Zhenzhen Zhu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Momoko Ohtani 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Zhenzhen Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Momoko Ohtani 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Zhenzhen Zhu 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Momoko Ohtani 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Zhenzhen Zhu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Momoko Ohtani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Zhenzhen Zhu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Momoko Ohtani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Zhenzhen Zhu 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Momoko Ohtani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Zhenzhen Zhu 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Momoko Ohtani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Zhenzhen Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Momoko Ohtani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Zhenzhen Zhu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Momoko Ohtani 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Zhenzhen Zhu 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Momoko Ohtani 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Zhenzhen Zhu 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Momoko Ohtani 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Zhenzhen Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Zhenzhen Zhuvs Momoko Ohtani

Takuya Miki vs Tokito Oda



GS Roland Garros Takuya Miki Takuya Miki 1 1 Tokito Oda [2] Tokito Oda [2] 6 6 Vincitore: Tokito Oda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Takuya Miki 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 Tokito Oda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Takuya Miki 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Tokito Oda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Takuya Miki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Tokito Oda 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Takuya Miki 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Tokito Oda 0-30 1-3 Takuya Miki 15-40 1-2 → 1-3

Ziying Wang / Momoko Ohtani vs Aniek Van koot / Diede De groot



GS Roland Garros Ziying Wang / Momoko Ohtani Ziying Wang / Momoko Ohtani 2 3 Aniek Van koot / Diede De groot [2] Aniek Van koot / Diede De groot [2] 6 6 Vincitore: Aniek Van kootDiede De groot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Ziying Wang / Momoko Ohtani 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Aniek Van koot / Diede De groot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Ziying Wang / Momoko Ohtani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 Aniek Van koot / Diede De groot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Ziying Wang / Momoko Ohtani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Aniek Van koot / Diede De groot 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Ziying Wang / Momoko Ohtani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Aniek Van koot / Diede De groot 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Ziying Wang / Momoko Ohtani 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Aniek Van koot / Diede De groot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-5 → 2-6 Ziying Wang / Momoko Ohtani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Aniek Van koot / Diede De groot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-4 → 2-4 Ziying Wang / Momoko Ohtani 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Aniek Van koot / Diede De groot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-3 → 0-4 Ziying Wang / Momoko Ohtani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Aniek Van koot / Diede De groot 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Ziying Wang / Momoko Ohtani 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Kgothatso Montjane / Yui Kamiji vs Lucy Shuker / Angelica Bernal



GS Roland Garros Kgothatso Montjane / Yui Kamiji [1] Kgothatso Montjane / Yui Kamiji [1] 6 7 Lucy Shuker / Angelica Bernal Lucy Shuker / Angelica Bernal 3 5 Vincitore: Kgothatso MontjaneYui Kamiji Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Kgothatso Montjane / Yui Kamiji 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Lucy Shuker / Angelica Bernal 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Kgothatso Montjane / Yui Kamiji 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 Lucy Shuker / Angelica Bernal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 Kgothatso Montjane / Yui Kamiji 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Lucy Shuker / Angelica Bernal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 Kgothatso Montjane / Yui Kamiji 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Lucy Shuker / Angelica Bernal 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Kgothatso Montjane / Yui Kamiji 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Lucy Shuker / Angelica Bernal 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Kgothatso Montjane / Yui Kamiji 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Lucy Shuker / Angelica Bernal 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Kgothatso Montjane / Yui Kamiji 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Lucy Shuker / Angelica Bernal 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-2 → 5-3 Kgothatso Montjane / Yui Kamiji 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-1 → 5-2 Lucy Shuker / Angelica Bernal 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Kgothatso Montjane / Yui Kamiji 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 4-1 Lucy Shuker / Angelica Bernal 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Kgothatso Montjane / Yui Kamiji 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 Lucy Shuker / Angelica Bernal 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Kgothatso Montjane / Yui Kamiji 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 6 – Ore: 11:00

Petr Brunclik vs Joel Schwaerzler



GS Roland Garros Petr Brunclik [10] Petr Brunclik [10] 2 6 Joel Schwaerzler [2] Joel Schwaerzler [2] 6 7 Vincitore: Joel Schwaerzler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Petr Brunclik 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Joel Schwaerzler 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Petr Brunclik 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Joel Schwaerzler 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Petr Brunclik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Joel Schwaerzler 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Petr Brunclik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Joel Schwaerzler 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Petr Brunclik 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Joel Schwaerzler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Petr Brunclik 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Joel Schwaerzler 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Petr Brunclik 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Joel Schwaerzler 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Petr Brunclik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Joel Schwaerzler 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Petr Brunclik 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Joel Schwaerzler 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Petr Brunclik 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Joel Schwaerzler 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Renata Jamrichova vs Tereza Valentova



GS Roland Garros Renata Jamrichova [1] Renata Jamrichova [1] 3 2 Tereza Valentova [12] Tereza Valentova [12] 6 6 Vincitore: Tereza Valentova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Renata Jamrichova 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Renata Jamrichova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Tereza Valentova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Renata Jamrichova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Tereza Valentova 15-0 30-0 1-1 → 1-2 Renata Jamrichova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Tereza Valentova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Renata Jamrichova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Tereza Valentova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Renata Jamrichova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Tereza Valentova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Renata Jamrichova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Renata Jamrichova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Tereza Valentova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Renata Jamrichova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Iva Jovic / Tyra Caterina Grant vs Joy De zeeuw / Noemi Basiletti



GS Roland Garros Iva Jovic / Tyra Caterina Grant [4] Iva Jovic / Tyra Caterina Grant [4] 6 6 Joy De zeeuw / Noemi Basiletti Joy De zeeuw / Noemi Basiletti 4 3 Vincitore: Iva JovicTyra Caterina Grant Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Iva Jovic / Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Joy De zeeuw / Noemi Basiletti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-2 → 5-3 Iva Jovic / Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Joy De zeeuw / Noemi Basiletti 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Iva Jovic / Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Joy De zeeuw / Noemi Basiletti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Iva Jovic / Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Joy De zeeuw / Noemi Basiletti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Iva Jovic / Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Joy De zeeuw / Noemi Basiletti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Iva Jovic / Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Joy De zeeuw / Noemi Basiletti 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Iva Jovic / Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Joy De zeeuw / Noemi Basiletti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Iva Jovic / Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Joy De zeeuw / Noemi Basiletti 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Iva Jovic / Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Joy De zeeuw / Noemi Basiletti 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Iva Jovic / Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Joel Schwaerzler / Nicolai Budkov kjaer vs Cooper Woestendick / Maxwell Exsted



GS Roland Garros Joel Schwaerzler / Nicolai Budkov kjaer [1] Joel Schwaerzler / Nicolai Budkov kjaer [1] Cooper Woestendick / Maxwell Exsted [7] Cooper Woestendick / Maxwell Exsted [7] Vincitore: Joel SchwaerzlerNicolai Budkov kjaer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

GS Roland Garros Maximilian Taucher [1] Maximilian Taucher [1] 7 6 Ruben Harris Ruben Harris 5 2 Vincitore: Maximilian Taucher Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Ruben Harris 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Maximilian Taucher 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Ruben Harris 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Maximilian Taucher 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Ruben Harris 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Maximilian Taucher 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Ruben Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Maximilian Taucher 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Ruben Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Maximilian Taucher 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Ruben Harris 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 Maximilian Taucher 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Ruben Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Maximilian Taucher 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Ruben Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Maximilian Taucher 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Ruben Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Maximilian Taucher 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Ruben Harris 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Maximilian Taucher 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Maximilian Tauchervs Ruben Harris

Ksenia Chasteau vs Yuma Takamuro



GS Roland Garros Ksenia Chasteau [1] Ksenia Chasteau [1] 6 6 Yuma Takamuro Yuma Takamuro 1 3 Vincitore: Ksenia Chasteau Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Yuma Takamuro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Ksenia Chasteau 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Yuma Takamuro 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Ksenia Chasteau 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Yuma Takamuro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Ksenia Chasteau 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Yuma Takamuro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Ksenia Chasteau 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Yuma Takamuro 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Ksenia Chasteau 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Yuma Takamuro 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Ksenia Chasteau 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Yuma Takamuro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Ksenia Chasteau 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Yuma Takamuro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Ksenia Chasteau 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Yassin Hill vs Ivar Van rijt



GS Roland Garros Yassin Hill Yassin Hill 2 0 Ivar Van rijt [2] Ivar Van rijt [2] 6 6 Vincitore: Ivar Van rijt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Ivar Van rijt 30-15 40-15 0-5 → 0-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Ivar Van rijt 30-0 2-5 → 2-6 Yassin Hill 15-0 A-40 40-40 1-1 Ivar Van rijt 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Yassin Hill 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Maylee Phelps vs Vitoria Miranda



GS Roland Garros Maylee Phelps Maylee Phelps 6 7 Vitoria Miranda [2] Vitoria Miranda [2] 2 5 Vincitore: Maylee Phelps Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Vitoria Miranda 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Maylee Phelps 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Vitoria Miranda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Maylee Phelps 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Vitoria Miranda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Maylee Phelps 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Vitoria Miranda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Maylee Phelps 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Vitoria Miranda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Maylee Phelps 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Vitoria Miranda 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Maylee Phelps 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Vitoria Miranda 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Maylee Phelps 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Vitoria Miranda 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Maylee Phelps 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Vitoria Miranda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Maylee Phelps 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Vitoria Miranda 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Maylee Phelps 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 10 – Ore: 11:00

Tyra Caterina Grant vs Jeline Vandromme



GS Roland Garros Tyra Caterina Grant [4] Tyra Caterina Grant [4] 4 6 6 Jeline Vandromme Jeline Vandromme 6 4 1 Vincitore: Tyra Caterina Grant Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Jeline Vandromme 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Jeline Vandromme 15-0 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Jeline Vandromme 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Jeline Vandromme 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Jeline Vandromme 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Jeline Vandromme 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Jeline Vandromme 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Jeline Vandromme 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Jeline Vandromme 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Jeline Vandromme 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Jeline Vandromme 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Jeline Vandromme 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Jeline Vandromme 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Kaylan Bigun vs Henry Bernet



GS Roland Garros Kaylan Bigun [5] Kaylan Bigun [5] 6 5 6 Henry Bernet Henry Bernet 2 7 4 Vincitore: Kaylan Bigun Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Kaylan Bigun 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Kaylan Bigun 0-15 40-30 2-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Henry Bernet 30-15 40-15 5-5 Kaylan Bigun 15-0 15-15 30-15 4-5 → 5-5 Henry Bernet 15-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Kaylan Bigun 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Henry Bernet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Kaylan Bigun 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Henry Bernet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Kaylan Bigun 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Henry Bernet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Kaylan Bigun 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Henry Bernet 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Kaylan Bigun 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Henry Bernet 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 Kaylan Bigun 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Henry Bernet 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Kaylan Bigun 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Henry Bernet 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Kaylan Bigun 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Henry Bernet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Vittoria Paganetti / Emerson Jones vs Mingge Xu / Hannah Klugman



GS Roland Garros Vittoria Paganetti / Emerson Jones [5] Vittoria Paganetti / Emerson Jones [5] 6 7 Mingge Xu / Hannah Klugman [2] Mingge Xu / Hannah Klugman [2] 4 5 Vincitore: Vittoria PaganettiEmerson Jones Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Mingge Xu / Hannah Klugman 0-15 0-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Vittoria Paganetti / Emerson Jones 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Mingge Xu / Hannah Klugman 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Vittoria Paganetti / Emerson Jones 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Mingge Xu / Hannah Klugman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 Vittoria Paganetti / Emerson Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Mingge Xu / Hannah Klugman 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Vittoria Paganetti / Emerson Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Mingge Xu / Hannah Klugman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Vittoria Paganetti / Emerson Jones 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Mingge Xu / Hannah Klugman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Vittoria Paganetti / Emerson Jones 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Mingge Xu / Hannah Klugman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-4 → 6-4 Vittoria Paganetti / Emerson Jones 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Mingge Xu / Hannah Klugman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Vittoria Paganetti / Emerson Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Mingge Xu / Hannah Klugman 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Vittoria Paganetti / Emerson Jones 0-15 0-30 15-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Mingge Xu / Hannah Klugman 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Vittoria Paganetti / Emerson Jones 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Mingge Xu / Hannah Klugman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Vittoria Paganetti / Emerson Jones 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Max Schoenhaus / Alexander Razeghi vs Jagger Leach / Kaylan Bigun



GS Roland Garros Max Schoenhaus / Alexander Razeghi • Max Schoenhaus / Alexander Razeghi 0 4 6 1 Jagger Leach / Kaylan Bigun [4] Jagger Leach / Kaylan Bigun [4] 0 6 3 0 Vincitore: Max SchoenhausAlexander Razeghi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Max Schoenhaus / Alexander Razeghi 1-0 Max Schoenhaus / Alexander Razeghi 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 7-2 8-2 8-3 8-4 9-4 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Max Schoenhaus / Alexander Razeghi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Jagger Leach / Kaylan Bigun 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-2 → 5-3 Max Schoenhaus / Alexander Razeghi 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Jagger Leach / Kaylan Bigun 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-1 → 4-2 Max Schoenhaus / Alexander Razeghi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Jagger Leach / Kaylan Bigun 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Max Schoenhaus / Alexander Razeghi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Jagger Leach / Kaylan Bigun 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Max Schoenhaus / Alexander Razeghi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Jagger Leach / Kaylan Bigun 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Max Schoenhaus / Alexander Razeghi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Jagger Leach / Kaylan Bigun 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 Max Schoenhaus / Alexander Razeghi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 Jagger Leach / Kaylan Bigun 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Max Schoenhaus / Alexander Razeghi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Jagger Leach / Kaylan Bigun 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Max Schoenhaus / Alexander Razeghi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Jagger Leach / Kaylan Bigun 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Max Schoenhaus / Alexander Razeghi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 11 – Ore: 11:00

Kristina Penickova vs Rose Marie Nijkamp



GS Roland Garros Kristina Penickova Kristina Penickova 6 6 Rose Marie Nijkamp Rose Marie Nijkamp 4 1 Vincitore: Kristina Penickova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Kristina Penickova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Rose Marie Nijkamp 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Kristina Penickova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Rose Marie Nijkamp 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Kristina Penickova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Rose Marie Nijkamp 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Kristina Penickova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Rose Marie Nijkamp 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 Kristina Penickova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Rose Marie Nijkamp 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Kristina Penickova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Rose Marie Nijkamp 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Kristina Penickova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Rose Marie Nijkamp 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Kristina Penickova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Rose Marie Nijkamp 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Kristina Penickova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Rei Sakamoto vs Lorenzo Carboni



GS Roland Garros Rei Sakamoto [1] Rei Sakamoto [1] 6 1 4 Lorenzo Carboni Lorenzo Carboni 4 6 6 Vincitore: Lorenzo Carboni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Lorenzo Carboni 4-5 → 4-6 Rei Sakamoto 15-15 4-4 → 4-5 Lorenzo Carboni 15-0 15-15 A-40 2-1 Rei Sakamoto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Lorenzo Carboni 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Rei Sakamoto 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Lorenzo Carboni 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Rei Sakamoto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Lorenzo Carboni 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Rei Sakamoto 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Lorenzo Carboni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Rei Sakamoto 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Lorenzo Carboni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Rei Sakamoto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Lorenzo Carboni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Rei Sakamoto 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Lorenzo Carboni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Rei Sakamoto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Lorenzo Carboni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Rei Sakamoto 15-0 30-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Lorenzo Carboni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Rei Sakamoto 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Lorenzo Carboni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Laura Samson / Alena Kovackova vs Mika Stojsavljevic / Wakana Sonobe



GS Roland Garros Laura Samson / Alena Kovackova [1] Laura Samson / Alena Kovackova [1] 7 7 Mika Stojsavljevic / Wakana Sonobe [7] Mika Stojsavljevic / Wakana Sonobe [7] 5 6 Vincitore: Laura SamsonAlena Kovackova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Laura Samson / Alena Kovackova 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Mika Stojsavljevic / Wakana Sonobe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Laura Samson / Alena Kovackova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Mika Stojsavljevic / Wakana Sonobe 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Laura Samson / Alena Kovackova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Mika Stojsavljevic / Wakana Sonobe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 Laura Samson / Alena Kovackova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Mika Stojsavljevic / Wakana Sonobe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Laura Samson / Alena Kovackova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Mika Stojsavljevic / Wakana Sonobe 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 Laura Samson / Alena Kovackova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Mika Stojsavljevic / Wakana Sonobe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Laura Samson / Alena Kovackova 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Mika Stojsavljevic / Wakana Sonobe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Laura Samson / Alena Kovackova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-4 → 5-5 Mika Stojsavljevic / Wakana Sonobe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Laura Samson / Alena Kovackova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Mika Stojsavljevic / Wakana Sonobe 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Laura Samson / Alena Kovackova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Mika Stojsavljevic / Wakana Sonobe 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Laura Samson / Alena Kovackova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Mika Stojsavljevic / Wakana Sonobe 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Laura Samson / Alena Kovackova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Mika Stojsavljevic / Wakana Sonobe 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Mees Rottgering / Viktor Frydrych vs Rei Sakamoto / Federico Cina



GS Roland Garros Mees Rottgering / Viktor Frydrych [6] Mees Rottgering / Viktor Frydrych [6] Rei Sakamoto / Federico Cina [2] Rei Sakamoto / Federico Cina [2] Vincitore: Rei SakamotoFederico Cina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Court 12 – Ore: 11:00

Diede De groot vs Aniek Van koot



GS Roland Garros Diede De groot [1] Diede De groot [1] 6 6 Aniek Van koot [4] Aniek Van koot [4] 1 4 Vincitore: Diede De groot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Aniek Van koot 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 Diede De groot 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Aniek Van koot 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Diede De groot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Aniek Van koot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Diede De groot 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Aniek Van koot 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Diede De groot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Aniek Van koot 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Diede De groot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Aniek Van koot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Diede De groot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-0 → 5-1 Aniek Van koot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Diede De groot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Aniek Van koot 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Diede De groot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Aniek Van koot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Donald Ramphadi vs Sam Schroder



GS Roland Garros Donald Ramphadi Donald Ramphadi 1 1 Sam Schroder [2] Sam Schroder [2] 6 6 Vincitore: Sam Schroder Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6

Guilhem Laget / Frederic Cattaneo vs Casey Ratzlaff / Alexander Cataldo



GS Roland Garros Guilhem Laget / Frederic Cattaneo • Guilhem Laget / Frederic Cattaneo 0 4 6 1 Casey Ratzlaff / Alexander Cataldo Casey Ratzlaff / Alexander Cataldo 0 6 2 0 Vincitore: Guilhem LagetFrederic Cattaneo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Guilhem Laget / Frederic Cattaneo 1-0 Guilhem Laget / Frederic Cattaneo 0-1 0-2 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 6-6 6-7 7-7 8-7 9-7 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Guilhem Laget / Frederic Cattaneo 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Casey Ratzlaff / Alexander Cataldo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Guilhem Laget / Frederic Cattaneo 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Casey Ratzlaff / Alexander Cataldo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Guilhem Laget / Frederic Cattaneo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Guilhem Laget / Frederic Cattaneo 4-5 → 4-6 Casey Ratzlaff / Alexander Cataldo 30-15 4-4 → 4-5 Casey Ratzlaff / Alexander Cataldo 40-15 2-2 Guilhem Laget / Frederic Cattaneo 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Casey Ratzlaff / Alexander Cataldo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 Guilhem Laget / Frederic Cattaneo 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Casey Ratzlaff / Alexander Cataldo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 13 – Ore: 11:00

Alfie Hewett vs Gustavo Fernandez



GS Roland Garros Alfie Hewett [1] Alfie Hewett [1] 5 7 2 Gustavo Fernandez [3] Gustavo Fernandez [3] 7 6 6 Vincitore: Gustavo Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Gustavo Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Alfie Hewett 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Gustavo Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Alfie Hewett 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Gustavo Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Alfie Hewett 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Gustavo Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Alfie Hewett 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 Alfie Hewett 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 Gustavo Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Alfie Hewett 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Gustavo Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Alfie Hewett 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Gustavo Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Alfie Hewett 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Gustavo Fernandez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Alfie Hewett 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Gustavo Fernandez 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Alfie Hewett 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Gustavo Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Alfie Hewett 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Gustavo Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Alfie Hewett 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Gustavo Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Alfie Hewett 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Gustavo Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Alfie Hewett 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Gustavo Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Alfie Hewett 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Gustavo Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Alfie Hewett 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Gustavo Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Niels Vink vs Guy Sasson



GS Roland Garros Niels Vink [1] Niels Vink [1] 2 3 Guy Sasson Guy Sasson 6 6 Vincitore: Guy Sasson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Niels Vink 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Guy Sasson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Niels Vink 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Guy Sasson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Niels Vink 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Guy Sasson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Niels Vink 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Guy Sasson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Niels Vink 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Guy Sasson 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Niels Vink 15-30 40-30 0-4 Niels Vink 30-15 0-0

Stephane Houdet / Gustavo Fernandez vs Ruben Spaargaren / Takashi Sanada