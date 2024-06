Roland Garros: Il programma completo di Gioved’ 06 Giugno 2024. Jasmine Paolini alla caccia di una storica finale. In campo anche Bolelli-Vavassori alla caccia della finale nel doppio

📺❤️ LiveTennis TV – Jasmine Paolini parla dopo l’accesso alle semifinali del RG

Neal Skupski/ Desirae Krawczykvs Edouard Roger-vasselin/ Laura SiegemundIga Swiatekvs Coco Gauff(Non prima delle ore 15)vs Mirra Andreeva(non prima delle ore 17)

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Nathalie Tauziat / Andrea Petkovic vs Lucie Safarova / Pauline Parmentier

Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe vs Mats Wilander / Gilles Simon

Sebastien Grosjean / Agnieszka Radwanska vs Arnaud Clement / Monica Puig

Court Simonne-Mathieu – Ore: 12:00

Andrea Vavassori / Simone Bolelli vs Matthew Ebden / Rohan Bopanna

Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas vs Mate Pavic / Marcelo Arevalo

Court 14 – Ore: 11:00

Iva Jovic vs Laura Samson

Moise Kouame vs Tomasz Berkieta

Luca Preda / Thomas Faurel vs Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko

Julia Stusek / Julie Pastikova vs Tereza Valentova / Renata Jamrichova

Court 7 – Ore: 11:00

Zhenzhen Zhu vs Momoko Ohtani

Takuya Miki vs Tokito Oda

Ziying Wang / Momoko Ohtani vs Aniek Van koot / Diede De groot

Kgothatso Montjane / Yui Kamiji vs Lucy Shuker / Angelica Bernal

Court 6 – Ore: 11:00

Petr Brunclik vs Joel Schwaerzler

Renata Jamrichova vs Tereza Valentova

Iva Jovic / Tyra Caterina Grant vs Joy De zeeuw / Noemi Basiletti

Joel Schwaerzler / Nicolai Budkov kjaer vs Cooper Woestendick / Maxwell Exsted

Court 9 – Ore: 11:00

Maximilian Taucher vs Ruben Harris

Ksenia Chasteau vs Yuma Takamuro

Yassin Hill vs Ivar Van rijt

Maylee Phelps vs Vitoria Miranda

Court 10 – Ore: 11:00

Tyra Caterina Grant vs Jeline Vandromme

Kaylan Bigun vs Henry Bernet

Vittoria Paganetti / Emerson Jones vs Mingge Xu / Hannah Klugman

Max Schoenhaus / Alexander Razeghi vs Jagger Leach / Kaylan Bigun

Court 11 – Ore: 11:00

Kristina Penickova vs Rose Marie Nijkamp

Rei Sakamoto vs Lorenzo Carboni

Laura Samson / Alena Kovackova vs Mika Stojsavljevic / Wakana Sonobe

Mees Rottgering / Viktor Frydrych vs Rei Sakamoto / Federico Cina

Court 12 – Ore: 11:00

Diede De groot vs Aniek Van koot

Donald Ramphadi vs Sam Schroder

Guilhem Laget / Frederic Cattaneo vs Casey Ratzlaff / Alexander Cataldo

Court 13 – Ore: 11:00

Alfie Hewett vs Gustavo Fernandez

Niels Vink vs Guy Sasson

Stephane Houdet / Gustavo Fernandez vs Ruben Spaargaren / Takashi Sanada