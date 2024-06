Italia da record al Roland Garros 2024: semifinalisti in tutti i tabelloni. Errani e Paolini chiudono il cerchio

L’Italia scrive una pagina indelebile nella storia del tennis al Roland Garros 2024. Per la prima volta nella storia dei tornei del Grande Slam, una nazione europea è riuscita a qualificare semifinalisti in tutti i tabelloni: singolare maschile (Jannik Sinner), singolare femminile (Jasmine Paolini), doppio maschile (Simone Bolelli e Andrea Vavassori) e, ultimo ma non meno importante, doppio femminile con la coppia formata da Jasmine Paolini e Sara Errani.

Proprio Paolini ed Errani hanno completato l’impresa, sconfiggendo la statunitense Emma Navarro e la russa Diana Shnaider con il punteggio di 6-3, 6-3. Le azzurre, già vincitrici degli Internazionali d’Italia 2024 a Roma, affronteranno in semifinale la coppia formata dall’ucraina Kostyuk e dalla rumena Ruse.

Nel primo set, Paolini ed Errani hanno imposto il loro gioco fin dall’inizio, sfruttando l’intelligenza tattica di Sarita e la solidità da fondo di Jasmine. Dopo aver mancato l’occasione del doppio break nel settimo gioco e aver annullato tre palle del contro-break nell’ottavo, le italiane hanno chiuso il set sul 6-3 grazie a risposte ficcanti che hanno fatto breccia nelle difese di Navarro e Shnaider.

Il secondo set è stato caratterizzato da un continuo scambio di break, ma alla fine sono state le azzurre a spuntarla. Dal settimo gioco, Paolini ed Errani hanno confermato il break ottenuto nel gioco precedente, chiudendo il match sul 6-3.

L’Italia diventa così la prima nazione a ottenere un risultato così straordinario in un torneo del Grande Slam dopo l’impresa degli Stati Uniti a Wimbledon nel 2009. Un traguardo storico che testimonia la crescita e la forza del movimento tennistico italiano.

GS Roland Garros Diana Shnaider / Emma Navarro Diana Shnaider / Emma Navarro 3 3 Jasmine Paolini / Sara Errani [11] Jasmine Paolini / Sara Errani [11] 6 6 Vincitore: Jasmine PaoliniSara Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Diana Shnaider / Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Jasmine Paolini / Sara Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Diana Shnaider / Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Jasmine Paolini / Sara Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Diana Shnaider / Emma Navarro 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Jasmine Paolini / Sara Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Diana Shnaider / Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini / Sara Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Diana Shnaider / Emma Navarro 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Diana Shnaider / Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Jasmine Paolini / Sara Errani 0-15 40-30 2-3 → 2-4 Diana Shnaider / Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Jasmine Paolini / Sara Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Diana Shnaider / Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Diana Shnaider / Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico