La società israeliana Watergen abbandona l’ATP di Gijon per il riconoscimento della Palestina da parte della Spagna

Si parla di inizio luglio come deadline per salvare la data

La grave situazione in Medio Oriente entra nuovamente nel mondo del tennis. E non sono mai buone notizie. Dopo la cancellazione del torneo di Tel Aviv lo scorso autunno per l’improvvisa apertura della crisi a Gaza, adesso anche quello che ne ha preso la data in calendario, quello di Gijon, è in difficoltà. Infatti la società israeliana Watergen ha abbandonato l’organizzazione e la sponsorizzazione dell’ATP 250 in programma nelle Asturie il prossimo novembre a causa del riconoscimento dello Stato di Palestina da parte della Spagna. L’ha annunciato mercoledì l’Assessore allo Sport e allo Spettacolo della città di Gijon, Jorge Paneda. Accompagnato nella conferenza stampa dal presidente della Federazione Asturiana di Tennis, Fernando Castaño, Paneda ha sottolineato che “le ultime azioni del governo” nei confronti della Palestina hanno portato alla decisione di mollare da parte della società israeliana, i cui proprietari “sono minacciati da Hamas”.

Pañeda ha insistito sul fatto che l’abbandono è dovuto ad “una questione di sicurezza”, poiché i proprietari di Watergen “non vogliono essere colpiti da un conflitto tra ambasciate” e tanto meno essere soggetti a “minacce terroristiche e boicottaggi” come quelli subiti da la delegazione israeliana all’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest, ha sottolineato il sindaco. Come riporta il quotidiano AS, l’assessore sottolinea che da parte del Consiglio comunale si è cercato di convincere l’azienda “finora senza successo” ad organizzare l’evento, difficile ipotizzare un’apertura nelle prossime settimane.

La città tuttavia non vuol perdere il torneo, memore dell’ottima edizione 2022, evento terminato con la vittoria di Andrey Rublev e con la partecipazione di tennisti come Andy Murray, Sebastian Korda, Dominic Thiem, Roberto Bautista e Pablo Carreno: “non gettiamo la spugna”. L’idea è cercare sponsor e un organizzatore, cosa per la quale “ci sono alternative”, anche se ha detto che è necessario essere “realisti perché i negoziati dovranno svilupparsi contro il tempo”.

I proprietari della licenza del torneo “mantengono vivo l’interesse affinché Gijón continui ad esserne la sede” e ha sottolineato che il contributo finanziario della società israeliana all’evento è stato di circa un milione di dollari, circa il 50% del totale a budget. Nonostante la crisi, si dicono ottimisti, pensando di potercela fare, ma hanno messo una data limite, ossia quella di torneo di Wimbledon, per trovare una soluzione, altrimenti si prederà l’amara decisione di comunicare all’ATP l’impossibilità di organizzare l’evento.

Vedremo se in Spagna riusciranno last minute a salvare il torneo indoor di fine stagione. In caso contrario, uno spostamento in Italia potrebbe essere un’opzione, forte dell’incredibile momento positivo del tennis azzurro a livello maschile. Nel 2022 infatti furono organizzati in ottobre i tornei a Firenze e Napoli, per colmare i “buchi” creati dalla cancellazione degli eventi di Mosca e San Pietroburgo per colpa dell’invasione della Russia ai danni dell’Ucraina. In terra campagna arrivò una splendida finale tutta italiana tra Musetti (vincitore) e Berrettini, ma l’evento fu guastato da non pochi problemi organizzativi relativi al campo da gioco; a Firenze invece l’organizzazione fu impeccabile. Chissà che a questo punto in riva all’Arno non si pensi al bis…

Marco Mazzoni