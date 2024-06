Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 11. Alexander Zverev raggiunge le semifinali per il quarto anno consecutivo. Mirra Andreeva, la nuova stella del tennis: a 17 anni in semifinale al Roland Garros

📺❤️ LiveTennis TV – Parla Jannik Sinner dopo l’accesso alle semifinali del RG, da Parigi Enrico Milani

Il cielo è azzurro, le palline da tennis sono gialle eè nelle semifinali del Roland Garros. In un modo o nell’altro, il tedesco è sempre riuscito ad arrivarci e ora si è garantito l’accesso ai primi 4 del Grand Slam francese per il quarto anno consecutivo. Resta da vedere se la quarta volta sarà quella buona e finalmente timbrerà il biglietto per la tanto attesa finale.Questa volta, la vittima è stata, che cercava la prima semifinale in un torneo del Grande Slam nella sua carriera. La verità è che l’australiano ha avuto alcune opportunità per cambiare la storia dell’incontro. Il problema è che non basta averle, bisogna sfruttarle. E Sascha è stato molto più efficace nel risolvere la questione in soli tre set, con i parziali di 6-4, 7-6(5) 6-4, in quasi tre ore.Ad esempio, Demon è stato il primo ad avere palle break, ma non le ha sfruttate e Zverev gliel’ha fatta pagare portandosi in vantaggio. L’australiano ha risposto, ma ha subito un nuovo break e il tedesco non ha più tremato fino alla fine del primo set. Nel secondo parziale, De Minaur ha restituito nuovamente il break, ma è andato oltre: ha avuto un set point sul servizio di Sascha sul 6-5 e ha aperto un vantaggio di 4-0 nel tie-break. Per cosa? Per niente. Zverev ha reagito e ha vinto sette degli otto punti successivi per mettersi in una posizione più comoda.Nel terzo parziale, il numero quattro del mondo ha strappato il servizio per il 4-2 e De Minaur, questa volta, non è riuscito a reagire, sprecando la palla break che ha avuto subito dopo. Al momento di servire per chiudere però, Zverev ha perso la battuta sul 5 a 3. Sascha non ha perso tempo e ha chiuso il duello subito dopo sul servizio dell’australiano per timbrare il posto in semifinale, dove affronterà, proprio come nella scorsa stagione. Alla quarta volta sarà quella buona o no?

Mirra Andreeva, 17 anni, ha dimostrato ancora una volta questo mercoledì di essere un vero talento generazionale nel tennis femminile, qualificandosi per le semifinali del Roland Garros. La russa di 17 anni e cinque settimane diventa la più giovane tennista a raggiungere le prime 4 di un torneo del Grande Slam dai tempi di Martina Hingis nel 1997!

La ragazza prodigio russa, 38ª nel ranking WTA, ha compiuto l’impresa di diventare la prima tennista a sconfiggere **Aryna Sabalenka** in un torneo del Grande Slam nel 2024, superando la bielorussa con il punteggio di 6-7(5), 6-4 e 6-4, in una fantastica battaglia che, tuttavia, è stata segnata dal fatto che la bielorussa sembrava essere lontana dal suo cento per cento, con problemi fisici ancora da identificare. Va ricordato che Sabalenka aveva raggiunto almeno le semifinali dei sei precedenti tornei del Grande Slam.

In semifinale, Andreeva affronterà l’altrettanto sorprendente Jasmine Paolini che ha superato Elena Rybakina nel primo incontro della giornata.

Roland Garros (🇫🇷 Francia) – Quarti di Finale, terra battuta

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

Horacio Zeballos / Marcel Granollers vs Zhizhen Zhang / Tomas Machac



GS Roland Garros Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1] Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1] 6 6 Zhizhen Zhang / Tomas Machac Zhizhen Zhang / Tomas Machac 4 1 Vincitore: Horacio ZeballosMarcel Granollers

Jasmine Paolini vs Elena Rybakina (Non prima ore 14:15)



GS Roland Garros Jasmine Paolini [12] Jasmine Paolini [12] 6 4 6 Elena Rybakina [4] Elena Rybakina [4] 2 6 4 Vincitore: Jasmine Paolini

Mirra Andreeva vs Aryna Sabalenka



GS Roland Garros Mirra Andreeva Mirra Andreeva 6 6 6 Aryna Sabalenka [2] Aryna Sabalenka [2] 7 4 4 Vincitore: Mirra Andreeva

Alexander Zverev vs Alex De minaur (ore 20:15)



GS Roland Garros Alexander Zverev [4] Alexander Zverev [4] 6 7 6 Alex De minaur [11] Alex De minaur [11] 4 6 4 Vincitore: Alexander Zverev





Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Mansour Bahrami / Tatiana Golovin vs Henri Leconte / Andrea Petkovic



GS Roland Garros Mansour Bahrami / Tatiana Golovin Mansour Bahrami / Tatiana Golovin 6 7 Henri Leconte / Andrea Petkovic Henri Leconte / Andrea Petkovic 2 5 Vincitore: Mansour BahramiTatiana Golovin

Monica Puig / Nathalie Dechy vs Francesca Schiavone / Flavia Pennetta



GS Roland Garros Monica Puig / Nathalie Dechy Monica Puig / Nathalie Dechy 2 3 Francesca Schiavone / Flavia Pennetta Francesca Schiavone / Flavia Pennetta 6 6 Vincitore: Francesca SchiavoneFlavia Pennetta

Joran Vliegen / Sander Gille vs Matthew Ebden / Rohan Bopanna



GS Roland Garros Joran Vliegen / Sander Gille [10] Joran Vliegen / Sander Gille [10] 6 7 1 Matthew Ebden / Rohan Bopanna [2] Matthew Ebden / Rohan Bopanna [2] 7 5 6 Vincitore: Matthew EbdenRohan Bopanna

Sebastien Grosjean / Arnaud Clement vs Fabrice Santoro / Michael Chang



GS Roland Garros Sebastien Grosjean / Arnaud Clement Sebastien Grosjean / Arnaud Clement 4 3 Fabrice Santoro / Michael Chang Fabrice Santoro / Michael Chang 6 6 Vincitore: Fabrice SantoroMichael Chang

Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas vs Gregoire Jacq / Manuel Guinard



GS Roland Garros Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas 7 6 Gregoire Jacq / Manuel Guinard Gregoire Jacq / Manuel Guinard 6 2 Vincitore: Stefanos TsitsipasPetros Tsitsipas

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Andrea Vavassori / Simone Bolelli vs Joe Salisbury / Rajeev Ram



GS Roland Garros Andrea Vavassori / Simone Bolelli [11] Andrea Vavassori / Simone Bolelli [11] 1 6 6 Joe Salisbury / Rajeev Ram [3] Joe Salisbury / Rajeev Ram [3] 6 3 4 Vincitore: Andrea VavassoriSimone Bolelli

Katerina Siniakova / Coco Gauff vs Nadiia Kichenok / Miyu Kato



GS Roland Garros Katerina Siniakova / Coco Gauff [5] Katerina Siniakova / Coco Gauff [5] 6 6 Nadiia Kichenok / Miyu Kato [16] Nadiia Kichenok / Miyu Kato [16] 0 2 Vincitore: Katerina SiniakovaCoco Gauff

Jan Zielinski / Su-Wei Hsieh vs Neal Skupski / Desirae Krawczyk



GS Roland Garros Jan Zielinski / Su-Wei Hsieh [7] Jan Zielinski / Su-Wei Hsieh [7] 0 1 7 0 Neal Skupski / Desirae Krawczyk [4] Neal Skupski / Desirae Krawczyk [4] 0 6 6 1 Vincitore: Neal SkupskiDesirae Krawczyk

Vera Zvonareva / Mirra Andreeva vs Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk



GS Roland Garros Vera Zvonareva / Mirra Andreeva Vera Zvonareva / Mirra Andreeva Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk Vincitore: Elena-Gabriela RuseMarta Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Court 14 – Ore: 11:00

Desirae Krawczyk / Caroline Dolehide vs Alexandra Panova / Giuliana Olmos



GS Roland Garros Desirae Krawczyk / Caroline Dolehide [8] Desirae Krawczyk / Caroline Dolehide [8] 7 4 7 Alexandra Panova / Giuliana Olmos Alexandra Panova / Giuliana Olmos 5 6 5 Vincitore: Desirae KrawczykCaroline Dolehide

Michael Venus / Erin Routliffe vs Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund



GS Roland Garros Michael Venus / Erin Routliffe [6] Michael Venus / Erin Routliffe [6] 0 6 4 0 Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund [2] Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund [2] 0 4 6 1 Vincitore: Edouard Roger-vasselinLaura Siegemund

Diana Shnaider / Emma Navarro vs Jasmine Paolini / Sara Errani



GS Roland Garros Diana Shnaider / Emma Navarro Diana Shnaider / Emma Navarro 3 3 Jasmine Paolini / Sara Errani [11] Jasmine Paolini / Sara Errani [11] 6 6 Vincitore: Jasmine PaoliniSara Errani

Maximo Gonzalez vs Ulrikke Eikeri



Il match deve ancora iniziare





Court 7 – Ore: 11:00

Niels Vink vs Robert Shaw



GS Roland Garros Niels Vink [1] Niels Vink [1] 6 6 Robert Shaw Robert Shaw 3 3 Vincitore: Niels Vink

Tom Egberink vs Tokito Oda



GS Roland Garros Tom Egberink Tom Egberink 1 4 Tokito Oda [2] Tokito Oda [2] 6 6 Vincitore: Tokito Oda

Momoko Ohtani vs Yui Kamiji



GS Roland Garros Momoko Ohtani Momoko Ohtani 6 7 6 Yui Kamiji [2] Yui Kamiji [2] 7 5 4 Vincitore: Momoko Ohtani

Joachim Gerard / Martin De la puente vs Tokito Oda / Takuya Miki



GS Roland Garros Joachim Gerard / Martin De la puente Joachim Gerard / Martin De la puente 0 1 6 0 Tokito Oda / Takuya Miki [2] Tokito Oda / Takuya Miki [2] 0 6 4 1 Vincitore: Tokito OdaTakuya Miki





Court 6 – Ore: 11:00

Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko vs Hayden Jones / Charlie Camus



GS Roland Garros Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko 7 6 Hayden Jones / Charlie Camus [5] Hayden Jones / Charlie Camus [5] 6 2 Vincitore: Amir OmarkhanovTimofei Derepasko

Moise Kouame vs Reda Bennani



GS Roland Garros Moise Kouame Moise Kouame 7 6 Reda Bennani [14] Reda Bennani [14] 5 4 Vincitore: Moise Kouame

Rei Sakamoto vs Théo Papamalamis



GS Roland Garros Rei Sakamoto [1] Rei Sakamoto [1] 6 6 Théo Papamalamis [16] Théo Papamalamis [16] 4 4 Vincitore: Rei Sakamoto

Mae Malige vs Lorenzo Carboni



GS Roland Garros Mae Malige Mae Malige 3 2 Lorenzo Carboni Lorenzo Carboni 6 6 Vincitore: Lorenzo Carboni

Luca Preda / Thomas Faurel vs Charlie Robertson / Tomasz Berkieta



GS Roland Garros Luca Preda / Thomas Faurel [3] Luca Preda / Thomas Faurel [3] Charlie Robertson / Tomasz Berkieta Charlie Robertson / Tomasz Berkieta Vincitore: Luca PredaThomas Faurel

Court 3 – Ore: 11:00

Mees Rottgering / Viktor Frydrych vs Pavle Marinkov / Oliver Bonding



GS Roland Garros Mees Rottgering / Viktor Frydrych [6] Mees Rottgering / Viktor Frydrych [6] 0 6 6 1 Pavle Marinkov / Oliver Bonding Pavle Marinkov / Oliver Bonding 0 7 1 0 Vincitore: Mees RottgeringViktor Frydrych

Tyra Caterina Grant vs Yufei Ren



GS Roland Garros Tyra Caterina Grant [4] Tyra Caterina Grant [4] 6 6 Yufei Ren Yufei Ren 3 4 Vincitore: Tyra Caterina Grant

Mia Pohankova vs Kristina Penickova



GS Roland Garros Mia Pohankova Mia Pohankova 2 2 Kristina Penickova Kristina Penickova 6 6 Vincitore: Kristina Penickova

Iva Jovic / Tyra Caterina Grant vs Nellie Taraba wallberg / Lea Nilsson



GS Roland Garros Iva Jovic / Tyra Caterina Grant [4] Iva Jovic / Tyra Caterina Grant [4] 6 7 Nellie Taraba wallberg / Lea Nilsson Nellie Taraba wallberg / Lea Nilsson 2 6 Vincitore: Iva JovicTyra Caterina Grant

Mia Pohankova / Valentina Mediorreal arias vs Tereza Valentova / Renata Jamrichova



GS Roland Garros Mia Pohankova / Valentina Mediorreal arias Mia Pohankova / Valentina Mediorreal arias 2 0 Tereza Valentova / Renata Jamrichova [3] Tereza Valentova / Renata Jamrichova [3] 6 6 Vincitore: Tereza ValentovaRenata Jamrichova

Court 4 – Ore: 11:00

Andrea De marchi vs Henry Bernet



GS Roland Garros Andrea De marchi Andrea De marchi 4 3 Henry Bernet Henry Bernet 6 6 Vincitore: Henry Bernet

Kaylan Bigun vs Miguel Tobon



GS Roland Garros Kaylan Bigun [5] Kaylan Bigun [5] 6 6 Miguel Tobon [12] Miguel Tobon [12] 4 1 Vincitore: Kaylan Bigun

Kaitlyn Rolls vs Rose Marie Nijkamp



GS Roland Garros Kaitlyn Rolls [15] Kaitlyn Rolls [15] 2 2 Rose Marie Nijkamp Rose Marie Nijkamp 6 6 Vincitore: Rose Marie Nijkamp

Joel Schwaerzler / Nicolai Budkov kjaer vs Max Stenzer / Henry Bernet



GS Roland Garros Joel Schwaerzler / Nicolai Budkov kjaer [1] Joel Schwaerzler / Nicolai Budkov kjaer [1] 6 6 Max Stenzer / Henry Bernet Max Stenzer / Henry Bernet 1 3 Vincitore: Joel SchwaerzlerNicolai Budkov kjaer

Max Schoenhaus / Alexander Razeghi vs Andres Santamarta roig / Rafael Jodar



GS Roland Garros Max Schoenhaus / Alexander Razeghi Max Schoenhaus / Alexander Razeghi 6 6 Andres Santamarta roig / Rafael Jodar Andres Santamarta roig / Rafael Jodar 3 3 Vincitore: Max SchoenhausAlexander Razeghi

Court 5 – Ore: 11:00

Emily Sartz-lunde / Kate Fakih vs Mingge Xu / Hannah Klugman



GS Roland Garros Emily Sartz-lunde / Kate Fakih Emily Sartz-lunde / Kate Fakih 3 1 Mingge Xu / Hannah Klugman [2] Mingge Xu / Hannah Klugman [2] 6 6 Vincitore: Mingge XuHannah Klugman

Tereza Valentova vs Wakana Sonobe



GS Roland Garros Tereza Valentova [12] Tereza Valentova [12] 6 6 Wakana Sonobe [6] Wakana Sonobe [6] 4 1 Vincitore: Tereza Valentova

Charlie Robertson vs Tomasz Berkieta



GS Roland Garros Charlie Robertson Charlie Robertson 3 6 4 Tomasz Berkieta Tomasz Berkieta 6 3 6 Vincitore: Tomasz Berkieta

Antonia Vergara rivera / Mayu Crossley vs Julia Stusek / Julie Pastikova



GS Roland Garros Antonia Vergara rivera / Mayu Crossley [6] Antonia Vergara rivera / Mayu Crossley [6] 0 4 7 0 Julia Stusek / Julie Pastikova Julia Stusek / Julie Pastikova 0 6 6 1 Vincitore: Julia StusekJulie Pastikova

Andreas Timini / Izan Almazan valiente vs Jagger Leach / Kaylan Bigun



GS Roland Garros Andreas Timini / Izan Almazan valiente Andreas Timini / Izan Almazan valiente 6 2 Jagger Leach / Kaylan Bigun [4] Jagger Leach / Kaylan Bigun [4] 7 6 Vincitore: Jagger LeachKaylan Bigun





Court 9 – Ore: 11:00

Kaitlin Quevedo vs Laura Samson



GS Roland Garros Kaitlin Quevedo [14] Kaitlin Quevedo [14] 6 7 2 Laura Samson [3] Laura Samson [3] 7 5 6 Vincitore: Laura Samson

Rafael Jodar vs Joel Schwaerzler



GS Roland Garros Rafael Jodar Rafael Jodar 5 3 Joel Schwaerzler [2] Joel Schwaerzler [2] 7 6 Vincitore: Joel Schwaerzler

Joy De zeeuw vs Jeline Vandromme



GS Roland Garros Joy De zeeuw Joy De zeeuw 1 3 Jeline Vandromme Jeline Vandromme 6 6 Vincitore: Jeline Vandromme

Vittoria Paganetti / Emerson Jones vs Lucie Urbanova / Eliska Tichackova



GS Roland Garros Vittoria Paganetti / Emerson Jones [5] Vittoria Paganetti / Emerson Jones [5] 6 7 Lucie Urbanova / Eliska Tichackova Lucie Urbanova / Eliska Tichackova 4 6 Vincitore: Vittoria PaganettiEmerson Jones

Rose Marie Nijkamp / Malak El allami vs Mika Stojsavljevic / Wakana Sonobe



GS Roland Garros Rose Marie Nijkamp / Malak

Ian Mayew / Jack Kennedy vs Rei Sakamoto / Federico Cina



GS Roland Garros Ian Mayew / Jack Kennedy Ian Mayew / Jack Kennedy 2 3 Rei Sakamoto / Federico Cina [2] Rei Sakamoto / Federico Cina [2] 6 6 Vincitore: Rei SakamotoFederico Cina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Rei Sakamoto / Federico Cina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-5 → 3-6 Ian Mayew / Jack Kennedy 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 Rei Sakamoto / Federico Cina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Ian Mayew / Jack Kennedy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 2-4 Rei Sakamoto / Federico Cina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Ian Mayew / Jack Kennedy 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Rei Sakamoto / Federico Cina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Ian Mayew / Jack Kennedy 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Rei Sakamoto / Federico Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Ian Mayew / Jack Kennedy 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-5 → 2-6 Rei Sakamoto / Federico Cina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Ian Mayew / Jack Kennedy 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Rei Sakamoto / Federico Cina 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Ian Mayew / Jack Kennedy 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Rei Sakamoto / Federico Cina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Ian Mayew / Jack Kennedy 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Rei Sakamoto / Federico Cina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Court 10 – Ore: 11:00

Eliska Tichackova vs Iva Jovic



GS Roland Garros Eliska Tichackova Eliska Tichackova 6 3 2 Iva Jovic [10] Iva Jovic [10] 3 6 6 Vincitore: Iva Jovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Eliska Tichackova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Eliska Tichackova 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Iva Jovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Eliska Tichackova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Eliska Tichackova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Iva Jovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Eliska Tichackova 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Eliska Tichackova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Eliska Tichackova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Iva Jovic 0-15 0-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Eliska Tichackova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Iva Jovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Eliska Tichackova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Iva Jovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Eliska Tichackova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Iva Jovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Eliska Tichackova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Eliska Tichackova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Iva Jovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Eliska Tichackova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Renata Jamrichova vs Teodora Kostovic



GS Roland Garros Renata Jamrichova [1] Renata Jamrichova [1] 0 6 6 Teodora Kostovic [16] Teodora Kostovic [16] 6 3 4 Vincitore: Renata Jamrichova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Renata Jamrichova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Teodora Kostovic 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Renata Jamrichova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Teodora Kostovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Renata Jamrichova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Teodora Kostovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Renata Jamrichova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 Teodora Kostovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Renata Jamrichova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Teodora Kostovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Renata Jamrichova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Teodora Kostovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Renata Jamrichova 0-15 0-30 0-40 5-1 → 5-2 Teodora Kostovic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 Renata Jamrichova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Teodora Kostovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Renata Jamrichova 0-15 15-15 15-30 40-30 1-1 → 2-1 Teodora Kostovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Renata Jamrichova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Teodora Kostovic 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 Renata Jamrichova 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Teodora Kostovic 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Renata Jamrichova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Teodora Kostovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Renata Jamrichova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Federico Cina vs Petr Brunclik



GS Roland Garros Federico Cina [7] Federico Cina [7] 6 4 Petr Brunclik [10] Petr Brunclik [10] 7 6 Vincitore: Petr Brunclik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Petr Brunclik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Federico Cina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Petr Brunclik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Federico Cina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Petr Brunclik 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Federico Cina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Petr Brunclik 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Federico Cina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Petr Brunclik 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Federico Cina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 1-6* 2-6* 6-6 → 6-7 Federico Cina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Petr Brunclik 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Federico Cina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Petr Brunclik 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Federico Cina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Petr Brunclik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Federico Cina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Petr Brunclik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Federico Cina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Petr Brunclik 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Federico Cina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Petr Brunclik 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Laura Samson / Alena Kovackova vs Teodora Kostovic / Yoana Konstantinova



GS Roland Garros Laura Samson / Alena Kovackova [1] • Laura Samson / Alena Kovackova [1] 0 4 6 1 Teodora Kostovic / Yoana Konstantinova Teodora Kostovic / Yoana Konstantinova 0 6 0 0 Vincitore: Laura SamsonAlena Kovackova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Laura Samson / Alena Kovackova 1-0 Laura Samson / Alena Kovackova 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 6-4 7-4 8-4 9-4 9-5 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Laura Samson / Alena Kovackova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Teodora Kostovic / Yoana Konstantinova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 Laura Samson / Alena Kovackova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Teodora Kostovic / Yoana Konstantinova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Laura Samson / Alena Kovackova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Teodora Kostovic / Yoana Konstantinova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Laura Samson / Alena Kovackova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-5 → 4-6 Teodora Kostovic / Yoana Konstantinova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 Laura Samson / Alena Kovackova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Teodora Kostovic / Yoana Konstantinova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 Laura Samson / Alena Kovackova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Teodora Kostovic / Yoana Konstantinova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 Laura Samson / Alena Kovackova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 3-1 Teodora Kostovic / Yoana Konstantinova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 Laura Samson / Alena Kovackova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Teodora Kostovic / Yoana Konstantinova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Reda Bennani / Karim Bennani vs Cooper Woestendick / Maxwell Exsted



GS Roland Garros Reda Bennani / Karim Bennani Reda Bennani / Karim Bennani 1 3 Cooper Woestendick / Maxwell Exsted [7] Cooper Woestendick / Maxwell Exsted [7] 6 6 Vincitore: Cooper WoestendickMaxwell Exsted Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Cooper Woestendick / Maxwell Exsted 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-5 → 3-6 Reda Bennani / Karim Bennani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-5 → 3-5 Cooper Woestendick / Maxwell Exsted 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Reda Bennani / Karim Bennani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Cooper Woestendick / Maxwell Exsted 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Reda Bennani / Karim Bennani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Cooper Woestendick / Maxwell Exsted 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Reda Bennani / Karim Bennani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Cooper Woestendick / Maxwell Exsted 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Reda Bennani / Karim Bennani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Cooper Woestendick / Maxwell Exsted 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Reda Bennani / Karim Bennani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Cooper Woestendick / Maxwell Exsted 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Reda Bennani / Karim Bennani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 Cooper Woestendick / Maxwell Exsted 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Reda Bennani / Karim Bennani 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Joy De zeeuw / Noemi Basiletti vs Monika Stankiewicz / Rositsa Dencheva



GS Roland Garros Joy De zeeuw / Noemi Basiletti Joy De zeeuw / Noemi Basiletti 7 6 Monika Stankiewicz / Rositsa Dencheva [8] Monika Stankiewicz / Rositsa Dencheva [8] 6 3 Vincitore: Joy De zeeuwNoemi Basiletti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Monika Stankiewicz / Rositsa Dencheva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Joy De zeeuw / Noemi Basiletti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Monika Stankiewicz / Rositsa Dencheva 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Joy De zeeuw / Noemi Basiletti 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Monika Stankiewicz / Rositsa Dencheva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Joy De zeeuw / Noemi Basiletti 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Monika Stankiewicz / Rositsa Dencheva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Joy De zeeuw / Noemi Basiletti 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Monika Stankiewicz / Rositsa Dencheva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 Monika Stankiewicz / Rositsa Dencheva 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 Joy De zeeuw / Noemi Basiletti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 Monika Stankiewicz / Rositsa Dencheva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 Joy De zeeuw / Noemi Basiletti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Monika Stankiewicz / Rositsa Dencheva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Joy De zeeuw / Noemi Basiletti 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Monika Stankiewicz / Rositsa Dencheva 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Joy De zeeuw / Noemi Basiletti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Monika Stankiewicz / Rositsa Dencheva 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Joy De zeeuw / Noemi Basiletti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Monika Stankiewicz / Rositsa Dencheva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Joy De zeeuw / Noemi Basiletti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0





Court 11 – Ore: 11:00

Andy Lapthorne vs Sam Schroder



GS Roland Garros Andy Lapthorne Andy Lapthorne 1 3 Sam Schroder [2] Sam Schroder [2] 6 6 Vincitore: Sam Schroder Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Sam Schroder 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Andy Lapthorne 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Sam Schroder 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Andy Lapthorne 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Sam Schroder 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Andy Lapthorne 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Sam Schroder 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Andy Lapthorne 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Sam Schroder 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Andy Lapthorne 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Sam Schroder 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Andy Lapthorne 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Sam Schroder 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Andy Lapthorne 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Sam Schroder 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Andy Lapthorne 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Lizzy De greef vs Zhenzhen Zhu



GS Roland Garros Lizzy De greef Lizzy De greef 3 3 Zhenzhen Zhu Zhenzhen Zhu 6 6 Vincitore: Zhenzhen Zhu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Zhenzhen Zhu 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Lizzy De greef 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Zhenzhen Zhu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Lizzy De greef 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Zhenzhen Zhu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 1-4 Lizzy De greef 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Zhenzhen Zhu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Lizzy De greef 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Zhenzhen Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Lizzy De greef 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Zhenzhen Zhu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Lizzy De greef 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Zhenzhen Zhu 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 2-4 Lizzy De greef 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 Zhenzhen Zhu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Lizzy De greef 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Zhenzhen Zhu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Lizzy De greef 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Diede De groot vs Ziying Wang



GS Roland Garros Diede De groot [1] Diede De groot [1] 6 6 Ziying Wang Ziying Wang 0 3 Vincitore: Diede De groot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ziying Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Diede De groot 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Ziying Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Diede De groot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Ziying Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Diede De groot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 3-1 Ziying Wang 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Diede De groot 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Ziying Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Diede De groot 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 6-0 Ziying Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 Diede De groot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Ziying Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Diede De groot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Ziying Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0





Court 12 – Ore: 11:00

Donald Ramphadi vs David Wagner



GS Roland Garros Donald Ramphadi Donald Ramphadi 3 6 6 David Wagner David Wagner 6 2 1 Vincitore: Donald Ramphadi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Donald Ramphadi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 David Wagner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Donald Ramphadi 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 David Wagner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Donald Ramphadi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 David Wagner 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Donald Ramphadi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 David Wagner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Donald Ramphadi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 David Wagner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Donald Ramphadi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 David Wagner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Donald Ramphadi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 David Wagner 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Donald Ramphadi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 David Wagner 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Donald Ramphadi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 David Wagner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Donald Ramphadi 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 David Wagner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Donald Ramphadi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 David Wagner 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Donald Ramphadi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 David Wagner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Alexander Cataldo vs Takuya Miki



GS Roland Garros Alexander Cataldo Alexander Cataldo 4 4 Takuya Miki Takuya Miki 6 6 Vincitore: Takuya Miki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Takuya Miki 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Alexander Cataldo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Takuya Miki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Alexander Cataldo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Takuya Miki 15-0 15-15 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Alexander Cataldo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 Takuya Miki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Alexander Cataldo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Takuya Miki 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Alexander Cataldo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Takuya Miki 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Alexander Cataldo 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Takuya Miki 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Alexander Cataldo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Takuya Miki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Alexander Cataldo 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Alexander Cataldo 1-3 Takuya Miki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Alexander Cataldo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Takuya Miki 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Alexander Cataldo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Gustavo Fernandez vs Casey Ratzlaff



GS Roland Garros Gustavo Fernandez [3] Gustavo Fernandez [3] 6 7 Casey Ratzlaff Casey Ratzlaff 0 5 Vincitore: Gustavo Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Casey Ratzlaff 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 Gustavo Fernandez 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Casey Ratzlaff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Gustavo Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Casey Ratzlaff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Gustavo Fernandez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Casey Ratzlaff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Gustavo Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Casey Ratzlaff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Gustavo Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Casey Ratzlaff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Gustavo Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Casey Ratzlaff 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-0 → 6-0 Gustavo Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Casey Ratzlaff 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Gustavo Fernandez 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Casey Ratzlaff 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Gustavo Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Zhenzhen Zhu / Xiaohui Li vs Jiske Griffioen / Lizzy De greef



GS Roland Garros Zhenzhen Zhu / Xiaohui Li Zhenzhen Zhu / Xiaohui Li 6 6 Jiske Griffioen / Lizzy De greef Jiske Griffioen / Lizzy De greef 0 4 Vincitore: Zhenzhen ZhuXiaohui Li Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Zhenzhen Zhu / Xiaohui Li 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Jiske Griffioen / Lizzy De greef 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Zhenzhen Zhu / Xiaohui Li 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 5-3 Jiske Griffioen / Lizzy De greef 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Zhenzhen Zhu / Xiaohui Li 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-0 → 5-1 Jiske Griffioen / Lizzy De greef 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 Zhenzhen Zhu / Xiaohui Li 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-0 → 4-0 Jiske Griffioen / Lizzy De greef 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 Zhenzhen Zhu / Xiaohui Li 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Jiske Griffioen / Lizzy De greef 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Zhenzhen Zhu / Xiaohui Li 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 6-0 Jiske Griffioen / Lizzy De greef 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-0 → 5-0 Zhenzhen Zhu / Xiaohui Li 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-0 → 4-0 Jiske Griffioen / Lizzy De greef 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Zhenzhen Zhu / Xiaohui Li 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Jiske Griffioen / Lizzy De greef 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0





Court 13 – Ore: 11:00

Guy Sasson vs Heath Davidson



GS Roland Garros Guy Sasson Guy Sasson 6 6 Heath Davidson Heath Davidson 0 2 Vincitore: Guy Sasson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Guy Sasson 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Heath Davidson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Guy Sasson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Heath Davidson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Guy Sasson 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Heath Davidson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Guy Sasson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Heath Davidson 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Guy Sasson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 Heath Davidson 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Guy Sasson 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Heath Davidson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Guy Sasson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Heath Davidson 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Aniek Van koot vs Dana Mathewson



GS Roland Garros Aniek Van koot [4] Aniek Van koot [4] 6 6 Dana Mathewson Dana Mathewson 3 0 Vincitore: Aniek Van koot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Dana Mathewson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Aniek Van koot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Dana Mathewson 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Aniek Van koot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Dana Mathewson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Aniek Van koot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Dana Mathewson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Aniek Van koot 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 5-3 Dana Mathewson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Aniek Van koot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Dana Mathewson 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Aniek Van koot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Dana Mathewson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Aniek Van koot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Dana Mathewson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Alfie Hewett vs Gordon Reid



GS Roland Garros Alfie Hewett [1] Alfie Hewett [1] 6 6 Gordon Reid Gordon Reid 0 4 Vincitore: Alfie Hewett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Gordon Reid 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Alfie Hewett 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Gordon Reid 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Alfie Hewett 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Gordon Reid 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Alfie Hewett 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Gordon Reid 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Alfie Hewett 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Gordon Reid 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Alfie Hewett 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Gordon Reid 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 Alfie Hewett 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Gordon Reid 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 Alfie Hewett 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Gordon Reid 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Alfie Hewett 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Manami Tanaka / Dana Mathewson vs Emmanuelle Morch / Pauline Deroulede



GS Roland Garros Manami Tanaka / Dana Mathewson • Manami Tanaka / Dana Mathewson 0 5 6 1 Emmanuelle Morch / Pauline Deroulede Emmanuelle Morch / Pauline Deroulede 0 7 1 0 Vincitore: Manami TanakaDana Mathewson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Manami Tanaka / Dana Mathewson 1-0 Manami Tanaka / Dana Mathewson 1-0 2-0 3-0 3-1 4-1 5-1 5-2 5-3 6-3 7-3 8-3 9-3 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Emmanuelle Morch / Pauline Deroulede 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 Manami Tanaka / Dana Mathewson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Emmanuelle Morch / Pauline Deroulede 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 Manami Tanaka / Dana Mathewson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Emmanuelle Morch / Pauline Deroulede 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Manami Tanaka / Dana Mathewson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Emmanuelle Morch / Pauline Deroulede 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Manami Tanaka / Dana Mathewson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-6 → 5-7 Emmanuelle Morch / Pauline Deroulede 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Manami Tanaka / Dana Mathewson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 5-5 Emmanuelle Morch / Pauline Deroulede 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 Manami Tanaka / Dana Mathewson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Emmanuelle Morch / Pauline Deroulede 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 Manami Tanaka / Dana Mathewson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Emmanuelle Morch / Pauline Deroulede 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Manami Tanaka / Dana Mathewson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Emmanuelle Morch / Pauline Deroulede 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Manami Tanaka / Dana Mathewson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Emmanuelle Morch / Pauline Deroulede 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Gordon Reid / Alfie Hewett vs Maikel Scheffers / Tom Egberink