Torneo tennis Avvenire, valanga azzurra gli ottavi di finale

Day 2: Valanga azzurra all’Avvenire. Tra derby e vittorie contro pronostico tanti italiani approdano agli ottavi del torneo Under 14 del Club Ambrosiano che scopre Lorenzo Rampinelli, Giorgio Ghia, Sofia Ferraris e Elisa Pieri. Tra qualche fatica di troppo, ma anche match senza problemi, avanzano i favoriti

Femminile.

La seconda giornata dell’Avvenire si è aperta con un derby tutto azzurro del tabellone femminile: Sofia Ferraris, accreditata dalla testa di serie numero 15, ha sconfitto Bianca Francesconi per 6-1, 6-3 e ha conquistato gli ottavi di finale che cominciano domani mattina in via Feltre alle ore 9,30. Dove ci sarà un’altra sorpresa, quella di Elisa Pieri, che si è aggiudicata l’altro derby contro Nicole Maccario per 6-3, 6-2. Ha dovuto faticare parecchio Arianna Ovarelli ma alla fine è riuscita la rimonta ai danni della rumena Sara Nicole Sitar 3-6, 7-5, 6-2, così come Martina Matarrese si è aggiudicata la maratona contro Viktorie Krejcikova, numero 16 del seeding: 3-6, 7-5, 6-2 lo score finale. L’altro derby azzurro ha visto il successo della testa di serie numero 6, Anna Nerelli sulla wild card Altea Cieno per 6-4, 6-3. Fatica ma vince anche Camilla Castracani: con il punteggio di 7-6, 6-2 ha eliminato l’ucraina Protsenko. Non è riuscita invece l’impresa a Giulia Zoppas che ha lottato nel primo set contro la numero 1, la rumena Pop, salvo poi arrendersi 6-4, 6-2. Più semplice la vittoria della numero 3, la lettone Matvejeva che ha regolato con un doppio 6-1 l’inglese Sofia Tatu. Ha rischiato ma si è salvata al terzo set la numero 3, la lettone Berzina: dopo aver vinto facile il primo set 6-0, la francese Adannou Zonon ha vinto il secondo set 6-2 salvo poi arrendersi 6-1 nella partita finale.

Altri risultati: D. Baranes (ISR) b. F. Fuzio (ITA) 6-2, 6-2; K. Savolt (HUN) b. K. Prikrylova (CZE) 6-2, 6-1; O. Manhard (ISR) b. B. Terzoli (ITA) 6-1, 6-2; S. Kovacevic (SLO) b. L. Rodriguez (SPA) 7-5, 6-3; V. Navratilova (CZE) b. J. Koper (POL) 6-1, 6-1;

Maschile.

Una vittoria netta che conferma le belle premesse: Giorgio Ghia infila la seconda vittoria concedendo appena un game al norvegese Mattis Thorsnes. Accede agli ottavi passando da un derby Lorenzo Rampinelli che cede di misura il primo round 7-5, a Edoardo Ghiselli, salvo poi vincere il secondo e terzo set 6-2, 6-0. Pesante vittoria anche per Cesare Cattaneo che batte il francese Mathis Adrot 7-5, 6-1.

La vittoria più netta della giornata l’ha firmata uno dei favoriti: la testa di serie numero 2, l’olandese Stan Put ha rifilato un periodico 6-0 a Riccardo Landi. Niente da fare anche per Andrea Cerbo sconfitto 6-0, 7-5 dal finlandese Ketola.

Altri risultati. P. Minakhin (RUS) b. Fontan Pardo de Fontana (ESP) 6-1, 6-2; D. Mocan (HUN) b. G. Kravchenko (UKR) 6-2, 6-1; Banares Lasala (ESP) b. E. Pepe (ITA) 6-1, 6-0.

Da domani, mercoledì 5 giugno, sia il torneo Avvenire Under 14, sia il torneo Under 16 si giocheranno sui campi del Club Ambrosiano. Start alle ore 9,30.

Ben 27 Nazioni rappresentate: Gran Bretagna, Olanda, Finlandia, Russia, Cina, Austria, Bielorussia, Stati Uniti, Kazakistan, Germania, Latvia, Turchia, Romania, Israele, Croazia, Repubblica Ceca, Svezia, Slovenia, Spagna, Norvegia, Francia, Ucraina, Ungheria, Polonia, Svizzera, Belgio, e ovviamente Italia.

Formula degli Incontri. Nel tabellone principale si giocherà al meglio delle tre partite tutte con tie break sul punteggio di 6 giochi pari. Doppio. Si giocheranno i primi due set standard con tie break sul 6 pari ma senza vantaggi: punto decisivo sulla parità. Il terzo e decisivo set eventuale sarà un match tie break a 10 punti.

No Let rule: in tutti gli incontri verrà applicata la regola del “non Net”, cioè al servizio, se la palla toccherà il nastro e andrà buona, non si ripeterà il servizio ma il punto continuerà.

Eventi Paralleli al torneo. Secondo appuntamento “Oltre l’Avvenire” domani ore 18,30 presso lo studio 1 del Club Ambrosiano si parlerà dei danni della sigaretta. Nell’ottica di affiancare al torneo di tennis giovanile degli eventi volti ad affrontare temi come la corretta alimentazione, la salute, il benessere e l’inclusione si inserisce l’ospite di mercoledì 5 giugno: alle ore 18,30 l’illustre Professor Roberto Boffi, Dirigente Medico Responsabile della Pneumologia alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano presenterà il suo libro “Smetti di fumare con gusto”.

È con l’alimentazione che possiamo aiutarci a smettere di fumare. In questo libro innovativo, lo pneumologo Roberto Boffi, la biologa nutrizionista Anna Villarini e la giornalista Lorella Beretta raccontano come il cibo può essere un sostegno per: combattere la voglia di accendere l’ultima sigaretta”.