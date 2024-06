Roland Garros: Swiatek implacabile! Domina Vondrousova, è in semifinale

Un lampo. Giocasse sempre lei non ci sarebbero partite che terminano alle due di notte dopo quattro ore di gioco. La numero uno del mondo Iga Swiatek si è qualificata per le semifinali del Roland Garros 2024 superando in due set 6-0 6-2 e 64 minuti di gioco la ceca Marketa Vondrousova (6).

Poco da dire sulla partita. Come al turno precedente Iga ha demolito la sua avversaria, nel primo set, un 6-0 questa volta in 24 minuti quattro in più rispetto al match contro Potapova. Ingiocabile sul proprio servizio, due scambi e subito punto, la tre volte vincitrice dello Slam parigino concedeva qualche palleggio in più sul servizio della Vondrousova. Il risultato era sempre lo stesso. Iga con i piedi dentro il campo a distribuire palle velocissime e Marketa tre metri fuori della riga a cercare di recuperare in qualche modo. E dire che la Vondrousova, a Parigi nel 2019 ha giocato la finale, persa contro l’australiana Ashleig Barty 6-1 6-3. Quindi non una terraiola, ma neanche una sprovveduta.

Ci vogliono 37 minuti per vedere Vondrousova vincere il suo primo gioco tra gli applausi entusiasti del pubblico che tifa sempre per vedere più tennis possibile. Una distrazione per Iga, che riprende subito il controllo del gioco. Vondrousova cerca da mancina di spostare sul lato sinistro Swiatek, ma la velocità di piedi di Iga è impressionante. Arriva in anticipo sulla palla e ribalta la dinamica dello scambio. Vondrousova riesce a guadagnare un altro gioco, ma la fine arriva implacabile. Sei giochi a due e terza semifinale consecutiva a Patigi per Iga Swiatek dove sfiderà l’americana Coco Gauff. Le due si sono incontrate 11 volte. Dieci le vittorie della Swiatek contro una della Gauff nel 2023 sul cemento di Cincinnati. Il pronostico è a senso unico perché specialmente su terra la polacca è per altre tenniste un problema insolubile.

Infatti Roland Garros che ha vinto tre volte, 2020, 2022 e 2023, perdendo nel 2021 nei quarti di finale contro Maria Sakkari (6-4 6-4) è lo Slam più adatto al gioco della polacca. Swiatek utilizza una presa Western estrema con il palmo sotto il manico e rivolto verso l’alto. Iga riesce così a generare, unica tra le tenniste, un topspin impressionante in media sopra i 2000 rpm, con punte a 3000 rpm i valori di Rafael Nadal. La tre volte vincitrice di Slam inoltre anticipa al massimo il punto di impatto. La palla viene colpita al punto massimo del rimbalzo e sono state rilevate velocità di uscita pari quelle raggiunte da Dominc Thiem. Sulla terra battuta Un tipo di gioco che sulla terra battuta crea problemi a quasi tutte le avversarie abituate a colpi piatti ed in difficoltà di fronte a colpi con rimbalzi più alti del normale. Poche le soluzioni possibili. Forse ci vorrebbe una nuova Serena. Al momento alternative non ce ne sono. Il quarto Roland Garros è sempre più vicino.

GS Roland Garros Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 6 6 Marketa Vondrousova [5] Marketa Vondrousova [5] 0 2 Vincitore: Iga Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Marketa Vondrousova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Marketa Vondrousova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Da Parigi, Enrico Milani