Billie Jean King: “Novak, candidati a presidente della Serbia!”

L’uomo dei record come futuro Presidente del suo paese? Chissà… L’idea è stata lanciata niente meno che da Billie Jean King, leggenda del tennis femminile e colonna portante dei diritti delle donne nella società e nello sport. La statunitense si è complimentata via social per l’ennesimo traguardo sportivo di Djokovic, il numero di vittorie in partite Slam, consigliando al n.1 di candidarsi a Presidente della Serbia una volta appesa la racchetta al chiodo…

“Congratulazioni per le tue 370 vittorie negli Slam. Hai ancora tanto tennis da giocare, quindi continua così. E quando deciderai di ritirarti, devi correre per diventare presidente della Serbia!” scrive nel post la King.

Congratulations to @DjokerNole on 370 Grand Slam match wins!

You have so much tennis left to play, so keep going for it.

And when you decide to retire, you should run for President of Serbia! #rolandgarros https://t.co/2GHC4zma2d

