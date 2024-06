Jasmine Paolini agli ottavi al Roland Garros: l’azzurra è la prima volta tra le prime 16 nel torneo transalpino

Grande vittoria per Jasmine Paolini (13) che supera la canadese Bianca Andreescu attuale 234 del mondo, ma con best al numero cinque e si qualifica per gli ottavi di finale sua migliore prestazione nello slam francese. Giornata tormentata dalla pioggia e programma zione rivista. Non si gioca fino alle 18 e Jasmine programmata sul Simonne Mathieu viene spostata sul campo n.3. La lucchese inizia nel migliore dei modi.

Andreescu vincitrice degli US Open nel 2019 non è propriamente una giocatrice da terra battuta. Jasmine impone il suo ritmo e prende il tempo alla canadese che a digiuno di match ufficiali nel 2024 fatica a tenere il passo di Jasmine. Un sei uno rapido, 28 minuti, che non ammette repliche. Le condizioni atmosferiche iniziano a degradarsi. Una pioggerellina fina fa compagnia alle giocatrici dall’inizio della seconda frazione.

Andreescu si risveglia e grazie anche alle palle pesanti, più adatte ad un gioco a piatto che a prendere le rotazioni, tiene lo scambio ed i giochi di servizio. Sul 3-4 paolini concede tre palle break. Ne annulla due, ma sulla terza sbaglia un dritto a due metri dalla rete. Break per la canadese che conferma e fa suo il set. Intanto la pioggia inizia a scendere copiosa. Si gioca al limite della regolarità. La direttiva è quella di finire il match. Il programma è in ritardo ed anche domani è prevista pioggia. Lo sforzo del secondo set è stato eccessivo per la ex n.5 del mondo. Non propriamente atleticamente ben messa, Andreescu crolla nella terza frazione. Jasmine perfetta non lascia nemmeno un gioco alla rivale. Un sei zero che vale gli ottavi ed una sfida contro la russa Elina Avanesyan (69) che ha eliminato la cinese Zheng testa di serie n.7. Un ottavo abbordabile, questo è il primo incontro tra le due, per non finire di stupire.

L’azzurra può guardare con fiducia al prossimo incontro, forte di un servizio efficace (71% di punti vinti con la prima) e di una maggiore solidità rispetto all’avversaria odierna (14 errori non forzati contro i 24 di Andreescu). Se riuscirà a mantenere questo livello di gioco e a gestire i momenti chiave del match, Paolini potrà scrivere una pagina indimenticabile della sua carriera.





Da Parigi, Enrico Milani

GS Roland Garros Bianca Andreescu Bianca Andreescu 1 6 0 Jasmine Paolini [12] Jasmine Paolini [12] 6 3 6 Vincitore: Jasmine Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Bianca Andreescu 0-15 0-30 15-30 15-40 0-5 → 0-6 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Bianca Andreescu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-30 0-2 → 0-3 Bianca Andreescu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Bianca Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 Bianca Andreescu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Bianca Andreescu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Bianca Andreescu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Bianca Andreescu 0-15 15-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Bianca Andreescu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 0-4 → 1-4 Bianca Andreescu 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Bianca Andreescu 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1