Nardi, esordio amaro al Roland Garros: sconfitto da Muller in tre set (con le dichiarazioni audio dell’azzurro alla fine del match)

Una partita deludente. Luca Nardi (70) stecca la prima in uno Slam lasciando via libera al francese Alexandre Muller (90) 6-4 6-1 6-3 in un’ora e quarantatré minuti.. Senza grinta ne concentrazione il pesarese non è mai entrato in partita. In un clima da stadio come era ovvio aspettarsi quando si gioca contro un transalpino al Roland Garros, Luca avrebbe dovuto imporre la sua personalità aggredendo subito l’avversario senza lasciargli il tempo di installare il suo gioco. Purtroppo quasi come assente, Nardi subisce il break nel primo set con un doppio fallo (alla fine saranno 7 contro 1 aces). Finalmente arriva un sussulto di presenza. Due accelerazioni di dritto che valgono due palle break. Lo score è di nuovo in parità, ma sul 4- 5 e servizio continua il momento buio di Nardi. Il servizio va a corrente alternata e manca una tattica di gioco. Sul set-point per il francese Luca tenta la prima smorzata dell’incontro che ovviamente finisce in rete. Con il set finisce anche la partita. Sempre più frastornato Nardi subisce un doppio break nella seconda frazione. Riesce a togliere il servizio a Muller, ma poi ricede nuovamente il gioco di battuta. Un 6-1 pesante. Muller è in finisce e Luca sprofonda ancora più nelle sue incertezze.

Le parole di Luca Nardi – Dal nostro inviato, Enrico Milani

Il terzo set è una formalità . Break per Muller sull’uno pari e doppio break sul 3-1. Un po' di braccino del transalpino lascia a Nardi la possibilità di recuperare un break. Un fuoco di paglia. Finisce logicamente 6-3 per Muller, che si gode gli applausi del suo pubblico e la Marsigliese intonata al cambio di campo. Per Nardi tante cose da rivedere e da cambiare. Primo il servizio (nel terzo set non ha tenuto una volta il turno di battuta) e poi lo studio di una tattica di gioco diversa che dal rimandare la palla di là. Il francese per esempio ha martellato l’azzurro sul lato sinistro del campo per poi chiudere con il dritto lungolinea. I risultati si sono visti. Tanti errori di rovescio da parte di Nardi ed altrettanti punti per Muller. Inoltre insistere con colpi potenti si, ma senza rotazioni alla fine non fa che favorire l’avversario. Una giornata da dimenticare, ma a 21 anni la strada è ancora tutta davanti.

GS Roland Garros Luca Nardi Luca Nardi 4 1 3 Alexandre Muller Alexandre Muller 6 6 6 Vincitore: Alexandre Muller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Luca Nardi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Alexandre Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Luca Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Alexandre Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Luca Nardi 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Alexandre Muller 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Luca Nardi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Alexandre Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Luca Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Alexandre Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Luca Nardi 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Alexandre Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-4 → 1-4 Luca Nardi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Alexandre Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Luca Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Alexandre Muller 0-15 0-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Luca Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Alexandre Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Luca Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Alexandre Muller 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Luca Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Alexandre Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Luca Nardi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Alexandre Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Luca Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Alexandre Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Statistiche 🇮🇹 Luca Nardi 🇫🇷 Alexandre Muller Ace 1 2 Doppi falli 7 3 Percentuale prime di servizio 53% (37/70) 65% (51/78) Punti vinti con la prima 57% (21/37) 73% (37/51) Punti vinti con la seconda 24% (8/33) 44% (12/27) Velocità massima servizio 204 km/h 212 km/h Velocità media prima di servizio 186 km/h 187 km/h Velocità media seconda di servizio 147 km/h 139 km/h Punti vinti in risposta 37% (29/78) 59% (41/70) Punti vinti in risposta sulla prima 27% (14/51) 43% (16/37) Punti vinti in risposta sulla seconda 56% (15/27) 76% (25/33) Palle break giocate 8% (6/78) 14% (10/70) Palle break convertite 50% (3/6) 80% (8/10) Giochi con palle break 31% (4/13) 62% (8/13) Punti totali vinti 58 90 Vincenti 14 17 Errori forzati 34 24 Errori non forzati 39 20 Punti vinti a rete 77% (10/13) 88% (15/17) Giochi vinti a zero 0 3 Colpi da fondo 273 253 Smash 3 3 Passanti 8 5 Volée 2 11 Approcci a rete 0 0 Palle corte 2 5 Lob 8 5





Da Parigi, Enrico Milani