Dal Roland Garros: La conferenza stampa di Lorenzo Sonego (con audio completo della conferenza)

Prima vittoria in questo Roland Garros 2024 per Lorenzo Sonego che porta a casa uno scalpo eccellente quello del francese Ugo Humbert numero 17 del mondo.

D. Lorenzo complimenti credo che rispetto all'ultimo periodo sei stato molto più aggressivo e hai tenuto sempre tu in mano il gioco a parte poi il secondo dove lui è un po' salito però diciamo che per tutta la partita sei stato tu quello che ha spinto di più

Sonego : Sto lavorando su quello sto cercando di giocare aggressivo quindi diciamo che oggi è quello che ho provato a fare . Quindi sono contento ho portato in campo il lavoro dell’ultima settimana

La conferenza stampa di Lorenzo Sonego – Da Parigi, Enrico Milani

D. Complimenti per la partita sei stato molto bravo e non demoralizzarti dopo aver perso il secondo set con un doppio break e lui che iniziava a servire per primo

Sonego : Sono riuscito a mettere i piedi dentro il campo e devo dire che però dopo il secondo lui penso sia calato leggermente forse fisicamente e quindi di nuovo sono riuscito dopo quelle cose di prendere in mano il gioco io e questa è stata la chiave della partita per 3 set su 4 sono riuscito ad avere in mano il gioco e penso sia veramente importante perché secondo me se lo lasci condurre il gioco lui diventa veramente pericoloso. Lo scorso anno contro Rublev ho giocato una bella partita e non so quanto sono distante. Però bisogna guardare avanti adesso. Questo è un altro torneo rispetto a quello dell'anno scorso. Ci sono altre condizioni. I campi erano molto più lenti quest'anno sono più veloci la palla salta di più quindi diciamo che mi piace. Le condizioni sono diverse però oggi ho fatto bene quindi devo cercare di continuare su questa strada

D : Secondo turno Zhang che ha fatto bene a Roma

Sonego : E’ un giocatore molto fisico Molto molto forte fisicamente ha un grandissimo servizio è molto molto aggressivo p anche perché anche perché lui cerca di comandare. E’ un giocator abbastanza c completo e di sicuro sarà una partita diciamo molto difficile. Dovrò cercare di prepararla al meglio per metterlo in difficoltà viene da un periodo positivo dopo Roma, dovrò cercare di fare una partita simile a quella di oggi come atteggiamento che sarà fondamentale. E dovrò cercare di mantenere questa aggressività e questa intensità durante il punto. Anche lui vuole comandare ed è importante tenerli lontani dal campo. L’obbiettivo sarà quello.

D: Quando si cambia allenatore come gestisci la pressione sui risultati alterni

Sonego : Non penso ci sia un tempo definito. Uno cambia ed arrivano i risultati, a volte ci vuole più tempo e magari non arrivano però sono contento e do fiducia nelle persone che sono vicine a me, stanno cercando di lavorare al meglio e di farmi rendere al meglio. Io devo solo seguire i loro consigli ed impegnarmi il più possibile in campo e lavorare sulla parte fisica. I risultati saranno la conseguenza del lavoro. Dimenticare un po' la classifica e guardare avanti e penso che mi toglierò delle buone soddisfazioni se riesco a dare fiducia a questo progetto.





Da Parigi, Enrico Milani