Roland Garros – Italiani: I risultati completi dei giocatori italiani impegnati nel Day 1. Martina Trevisan, ombra di se stessa al Roland Garros: eliminata da Danilovic

LiveTennis TV – Dal Roland Garros – La conferenza stampa di Lorenzo Sonego

Il periodo buio di Martina Trevisan sembra non avere fine. Nemmeno l’aria di Parigi, dove due anni fa raggiunse la semifinale, è riuscita a risvegliare il talento della tennista fiorentina, che è stata eliminata al primo turno del Roland Garros 2024 dalla serba Olga Danilovic con un netto 6-1, 6-2 in appena un’ora e venti minuti di gioco.

Nonostante un inizio di partita equilibrato, con scambi combattuti e alcune palle break per Trevisan, è stata Danilovic, proveniente dalle qualificazioni, a prendere in mano le redini dell’incontro. La serba ha annullato tre palle break tra il terzo e il quinto gioco, portandosi sul 4-1 e chiudendo il primo set per 6-1, nonostante il gioco non sembrasse così squilibrato.

Nel secondo parziale, Trevisan ha provato a reagire, strappando immediatamente il contro-break dopo aver ceduto il servizio in apertura. Tuttavia, questo è stato solo un fuoco di paglia: la numero 125 del mondo ha ripreso il controllo del match, approfittando dei numerosi errori dell’azzurra, sempre più smarrita.

I numeri confermano il dominio di Danilovic: la serba ha vinto il 64% dei punti con la prima di servizio e il 52% con la seconda, mentre Trevisan ha raccolto appena il 31% dei punti con la prima, salvando solo una palla break su sei e sfruttandone una su nove.

Questa sconfitta al primo turno rappresenta un duro colpo per Martina Trevisan, che sembra lontana parente della giocatrice ammirata sulla terra rossa parigina nel 2022. La tennista fiorentina dovrà ritrovare fiducia e convinzione nei propri mezzi se vorrà invertire questo trend negativo e tornare a brillare come in passato.

Per Olga Danilovic, invece, si tratta di una vittoria prestigiosa che le apre le porte del secondo turno del Roland Garros, dove affronterà la vincente del match tra la spagnola Sorribes Tormo e la russa Begu.

– (Match 1) Lucia Bronzetti 🇮🇹 vs Naomi Osaka 🇯🇵

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

– (Match 1) Ugo Humbert 🇫🇷 vs Lorenzo Sonego 🇮🇹



Court 7 – Ore: 11:00

– (Match 3) Luca Nardi 🇮🇹 vs Alexandre Muller 🇫🇷



Court 8 – Ore: 11:00

– (Match 4) Olga Danilovic 🇷🇸 vs Martina Trevisan 🇮🇹