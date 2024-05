Roland Garros il sabato di festa dedicato alla beneficenza

E’ dedicata alla beneficenza questa giornata di sabato al Roland Garros. Ribattezzata nel 2023 “Giornata Jannick Noah” farà vivere a tutti grandi e piccini un momento unico e festoso. Il clou sarà tra le 14 e le 15 quando sul campo Philippe-Chatrier, ci sarà uno spettacolo inedito che vedrà la partecipazione di diversi artisti: i Berywam, campioni del mondo di beatbox, i Neodance con le loro figure geometriche e i Ghetto Kids, arrivati appositamente dall'Uganda e accompagnati da percussionisti.

Saranno proposte numerose animazioni. Il pubblico avrà, ad esempio, l'opportunità, vicino al campo Simonne-Mathieu, di salire su una mongolfiera, chiamata il Pallone del Roland-Garros. Sebbene questa non si eleverà in cielo, il pubblico avrà comunque l'impressione di sorvolare la Torre Eiffel grazie a un visore di realtà virtuale. Sempre nei pressi del campo Simonne-Mathieu, sarà allestita una zona d'animazione dove la potrà testare diverse innovazioni e partecipare a attività legate all'arbitraggio, al air-pickleball e all'intelligenza artificiale generativa.

I più giovani potranno partecipare a un murale da colorare o a un mosaico di Lego che rappresenterà uno dei visual della campagna Roland-Garros 2024. Animazioni saranno presenti anche nei viali: fanfare, ballerini di breakdance, giocolieri, scultori di palloncini e trampolieri garantiranno lo spettacolo. Saranno offerti anche un bar per il trucco e palloncini a elio. Una dimostrazione del famoso videogioco Top Spin 2K25 avrà luogo sullo schermo gigante del Giardino dei Moschettieri. L'animazione imperdibile "Giocare sulla terra di Roland-Garros", sponsorizzata da ENGIE, sarà anch'essa nel programma.





I ricavi destinati ad azioni impegnate





Ricordiamo che questa giornata è stata creata nel 1977. Come negli anni precedenti, i benefici (201.000 € nel 2023) di questa giornata festiva permettono di finanziare durante tutto l'anno le azioni impegnate dei club affiliati FFT per i giovani dei quartieri, per il tennis sport adattato, il tennis salute, il paratennis e anche a favore dell'ambiente tramite i Trofei delle Azioni Solidali e Ambientali. Questa giornata permette anche di sostenere l'associazione Fête le Mur.

Inoltre, in occasione di questa giornata e nell'ambito dell'operazione "Racket Giveaway", la Federazione Francese e Wilson doneranno 1.500 racchette alle associazioni "Sport Dans La Ville" e "l’USEP" per favorire l'accesso alla pratica del tennis per i più giovani. Per simboleggiare questa donazione, 50 racchette Wilson saranno regalate a 50 giovani provenienti dalle due associazioni beneficiarie di questo sabato 25 maggio.





Da Parigi, Enrico Milani