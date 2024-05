Nardi da Parigi: “È una bellissima sensazione giocare il primo Slam nel main draw” (Audio dell’intervista)

Proseguono gli allenamenti in attesa del primo turno di domani e sul campo n.5 incontriamo il nostro Luca Nardi che affina i colpi con il giapponese Kei Nishikori. Allenamento non banale. Il giapponese classe 1989, già numero quattro nel 2015, ed attualmente sceso alla posizione 390, picchia la palla come se il tempo non fosse passato. Dall’altra parte Luca classe 2003 ed attuale 70 del mondo, il più giovane dei top-100 italiani al suo debutto nel main draw in uno Slam.

L’intervista di Luca Nardi a Parigi:

Differenze quasi zero se non a favore di Nardi che tiene lo scambio senza problemi e sul diritto mette sempre in difficoltà il figlio del Sol Levante. Le impressioni sono molte buone specialmente sul servizio che un ribattitore come Kei quando entrava la prima aveva difficoltà a rispondere. Niente da dire sulla mobilità, mentre forse in alcuni casi sarebbe stato meglio spostarsi sul diritto invece che giocare il rovescio. Comunque è più scuola spagnola (con i piedi dentro il campo si va a cercare il dritto) che italiana, e nel caso si deve chiudere perché altrimenti si lascia campo libero all’avversario.

Insomma una buona impressione prima del debutto domani contro il francese Alexandre Muller 90 del ranking. Primo incontro a livello di main draw, mentre a livello di Challenger e qualifiche, Luca è in vantaggio 2-0 con una vittoria a Barletta 6-1 6-2 nel 2022, ed a Montecarlo 3-6 6-4 6-4 quest’anno nel secondo turno di quali.

Da Roland Garros, Enrico Milani