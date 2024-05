ATP 250 Ginevra e Lione e WTA 250 Rabat e WTA 500 Strasburgo: Mpetshi Perricard corona il sogno di vincere il primo titolo ATP nella sua Lione. Casper Ruud vince per la terza volta Ginevra. Le americane vincono i tornei WTA

📺❤️ LiveTennis TV – Luca Nardi da Parigi

stava suonando la campanella una volta dopo l’altra durante il suo percorso all’ATP di Lione, ma ora può davvero dire di aver realizzato il suo sogno. Il nativo della stessa città francese ha infatti sconfittoin una finale così emozionante che i nervi gli hanno giocato qualche brutto scherzo. Comprensibile se si considera che giocava in casa, di fronte a un esperto di questa superficie e che lottava per il suo primo titolo ATP. Nonostante nel tie-break finale il francese abbia sbagliato un paio di colpi a rete che avrebbero potuto destabilizzarlo, Perricard è riuscito a conquistare ciò che desiderava tanto con il punteggio di 4-6, 6-1, 7-6(7).

Casper Ruud ha avuto una giornata movimentata all’ATP di Ginevra, il norvegese ha dovuto giocare due partite per aggiudicarsi il titolo. Dopo aver giocato le semifinali al mattino, Ruud si è avviato verso la finale contro Tomas Machac. Una finale più complicata di quel che dica il punteggio in cui Casper ha dovuto raddoppiare gli sforzi contro un combattivo Machac per imporsi con il punteggio di 7-5 6-3 (nel primo set è stato sotto per 3 a 5 ed ha dovuto annullare anche una palla set sul servizio dell’avversario. In questo modo, Ruud conquista il suo secondo titolo nel 2024 e il terzo a Ginevra (il giocatore con più titoli lì) per prepararsi al meglio per il Roland Garros. Il norvegese, infatti, arriverà con molta fiducia grazie ai suoi risultati in questa stagione, il che lo renderà un avversario molto forte per chiunque.

Oggi è stata una giornata di grande ispirazione per Madison Keys, poiché la statunitense è riuscita a conquistare il titolo nel WTA di Strasburgo quasi senza scomporsi. E questo nonostante la sua avversaria fosse Danielle Collins, che in questa stagione si sta dimostrando una delle grandi rivali da battere. Keys alla fine si è imposta con un ampio punteggio di 6-1 6-2, dimostrando una netta superiorità sulla sua connazionale. In questo modo, Keys si aggiudica l’ottavo titolo della sua carriera, il primo nel 2024, per affrontare il Roland Garros con le migliori sensazioni e concludere una stagione sulla terra molto favorevole.

La statunitense Peyton Stearns chiuderà la settimana con la migliore ciliegina sulla torta possibile, avendo appena conquistato il suo primo titolo WTA nel torneo di Rabat. La giocatrice di 22 anni ha avuto bisogno di sconfiggere Mayar Sherif per aggiudicarsi la vittoria, ma con un risultato più che comodo (6-2 6-1). L’egiziana non è riuscita a frenare una Stearns decisa a inaugurare il suo palmarès nel 2024 con questo titolo di categoria 250. In questo modo, la statunitense scala anche 19 posizioni per posizionarsi come numero 62 del ranking.

ATP 250 Geneva (🇨🇭 Svizzera) – Semifinale e Finali, terra battuta

WTA 500 Strasburgo (🇫🇷 Francia) – Finali, terra battuta

