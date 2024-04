Challenger Savannah: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

Challenger Savannah – Tabellone Principale – terra verde

(1) Wolf, J.J. vs Schwaerzler, Joel

Hemery, Calvin vs Searle, Henry

Jasika, Omar vs (Alt) Tomic, Bernard

(WC) Kozlov, Stefan vs (5) Ritschard, Alexander

(4) Kudla, Denis vs Qualifier

Brouwer, Gijs vs (Alt) Habib, Hady

Popko, Dmitry vs (WC) Kuzuhara, Bruno

Quinn, Ethan vs (7) Crawford, Oliver

(6) Boyer, Tristan vs Oliveira, Gonzalo

Kwiatkowski, Thai-Son vs Sandgren, Tennys

(WC) Kirchheimer, Strong vs Qualifier

Janvier, Maxime vs (3) Kypson, Patrick

(8) Tabur, Clement vs Krueger, Mitchell

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

(Alt) Mayo, Aidan vs (2) Mmoh, Michael

(1) Reis Da Silva, Joao Lucasvs Durasovic, Viktor(Alt) Rai, Ajeetvs (10) Pecotic, Matija

(2) Bicknell, Blaise vs (WC) Kozlov, Boris

(Alt) McCormick, Tristan vs (7) Bobrov, Bogdan

(3) Gomez, Federico Agustin vs Frusina, Alexander

(Alt) Nefve, Axel vs (8) Denolly, Corentin

(4) Campana Lee, Gerard vs (Alt) Melzer, Gerald

Rybakov, Alex vs (11) Boitan, Gabi Adrian

(5) Kodat, Toby vs (Alt) Vale, Duarte

Andrade, Andres vs (12) Artnak, Bor

(6) Gea, Arthur vs (WC) Whiting, Tennyson

(WC) Mayo, Keenan vs (9) Edmund, Kyle

Savannah Toyota Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Axel Nefve vs [8] Corentin Denolly

2. Alex Rybakov vs [11] Gabi Adrian Boitan

3. [5] Toby Kodat vs [Alt] Duarte Vale

4. [Alt] Tristan McCormick vs [7] Bogdan Bobrov

Atlantic Radiology Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Gerard Campana Lee vs [Alt] Gerald Melzer

2. [6] Arthur Gea vs [WC] Tennyson Whiting

3. [Alt] Ajeet Rai vs [10] Matija Pecotic

4. Andres Andrade vs [12] Bor Artnak