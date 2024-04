Arthur Cazaux, infortunio alla caviglia: fuori da Madrid e Roma, Roland Garros a rischio

Solo pochi giorni fa, diventava virale l’immagine della caviglia gonfia di Arthur Cazaux, che aveva subito una vistosa caduta sulla terra battuta del Conde de Godó. Il francese ora pubblica sui suoi social la gravità di quella distorsione: “Dopo i primi esami, è emersa una rottura del legamento della caviglia. Pertanto, dovrò rimanere immobilizzato per 3 settimane prima di poter ricominciare con un processo di riabilitazione”. Questo lo esclude da Madrid e Roma, con il Roland Garros al limite.

Perdere tornei prestigiosi come Madrid e Roma è un duro colpo per qualsiasi giocatore, soprattutto considerando che questi eventi sono importanti per la preparazione al Roland Garros, il secondo Slam della stagione. Cazaux dovrà lavorare duramente durante la riabilitazione per essere pronto per il torneo parigino.





Marco Rossi