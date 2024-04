ATP e WTA lanciano “TIEBREAK”, il videogioco ufficiale del tennis

Sono molti i tentativi di trovare il videogioco di tennis perfetto, e l’ATP e la WTA non volevano essere da meno. Le organizzazioni ufficiali dei circuiti annunciano TIEBREAK, il videogioco ufficiale in cui sarà possibile giocare l’intera stagione con i tennisti attuali e con i giocatori leggendari di altre epoche.

Coming later this year, TIEBREAK is the official game of the Tours…

Step into a world where you can play full ATP and WTA seasons, with the current stars and greatest tennis players of all time 🌟🎾 pic.twitter.com/BXS4v4C3gT

