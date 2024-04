Arnaldi, cuore e testa: rimonta Baez e vola agli ottavi a Barcellona dopo aver annullato 4 match point (Sintesi video della partita)

Matteo Arnaldi ha dovuto fare appello a tutto il suo cuore e alla sua lucidità per superare l’ostacolo Sebastian Baez al torneo ATP 500 di Barcellona. Dopo aver beneficiato del ritiro di Cazaux al primo turno, il numero 40 del ranking ATP si è trovato a dover rimontare il tennista argentino, riuscendo infine a imporsi con il punteggio di 5-7, 7-6(8), 6-2 dopo quasi tre ore di battaglia e dopo aver annullato ben quattro match point.

Una vittoria di cuore e di testa per Matteo Arnaldi, che ha saputo reagire nei momenti di difficoltà e ha dimostrato di avere il carattere per competere ad alti livelli. Il giovane tennista ligure si conferma una delle più brillanti promesse del tennis italiano e ora sogna un cammino ancora più bello sulla terra rossa di Barcellona.

Le statistiche confermano la durezza della battaglia: 114 punti vinti da Arnaldi contro i 106 di Baez. Il servizio del ligure è stato altalenante, con 11 ace ma anche 9 doppi falli. Tuttavia, la prima di servizio di Arnaldi ha retto bene, con una percentuale del 71% di punti vinti con la prima.

Il primo set è stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio, con i primi sei giochi che non hanno visto palle break. È stato Baez a trovare il primo allungo, complici anche un paio di errori di Arnaldi, tra cui un doppio fallo sul 40-40. L’azzurro, sotto 3-5, ha però trovato la forza di restare in scia, strappando il servizio all’argentino ed impattando sul 5-5. Baez ha però immediatamente trovato un nuovo break, chiudendo il set per 7 a 5 dopo aver tenuto a 30 l’ultimo game di battuta del parziale.

Il secondo set ha visto entrambi i tennisti in difficoltà al servizio. Dopo tre break consecutivi, Arnaldi è salito 4-1, ma non è riuscito a gestire il vantaggio. Baez ha infilato quattro giochi di fila, portandosi a servire per il match sul 5-4. Qui è arrivata la reazione di Arnaldi, che ha trovato il controbreak dopo aver annullato un match point e trascinato il set al tie-break. Nonostante abbia sprecato una palla set sul 6-5 (al servizio c’era l’argentino). L’azzurro nel tiebreak sotto per 3 a 6 ha annullato tre match point consecutivi, vincendo infine per 10-8 e portando la sfida al terzo set.

L’inerzia del tie-break si è fatta sentire nel parziale decisivo. Arnaldi ha trovato subito il break e si è involato sul 5-1, gestendo perfettamente i propri turni di servizio. Baez ha avuto un sussulto nel settimo gioco, ma nell’ottavo l’azzurro ha chiuso i conti, volando agli ottavi di finale dove affronterà il vincente tra Jarry e Trungelliti.

ATP Barcelona Sebastian Baez [8] Sebastian Baez [8] 7 6 2 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 5 7 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 S. Baez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 S. Baez 0-40 0-15 15-15 df 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 S. Baez 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 ace 7*-7 7-8* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 S. Baez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-5 → 5-6 S. Baez 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 4-4 → 5-4 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df df 2-4 → 3-4 S. Baez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 S. Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 df 0-40 df 0-2 → 1-2 S. Baez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 5-5 → 6-5 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-3 → 5-4 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 S. Baez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 S. Baez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

🇦🇷 Sebastian Baez vs 🇮🇹 Matteo Arnaldi

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇦🇷 Baez | 🇮🇹 Arnaldi |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | 233 | **239** |

| Aces | 0 | **11** |

| Double Faults | **5** | 9 |

| First Serve % | **66% (83/125)**| 55% (52/95) |

| 1st Serve Points Won % | 55% (46/83) | **71% (37/52)** |

| 2nd Serve Points Won % | **50% (21/42)** | 44% (19/43) |

| Break Points Saved % | **63% (10/16)** | 17% (1/6) |

| Service Games Played | 16 | 16 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇦🇷 Baez | 🇮🇹 Arnaldi |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | **199** | 170 |

| 1st Serve Return Points Won %| 29% (15/52) | **45% (37/83)** |

| 2nd Serve Return Points Won %| **56% (24/43)** | 50% (21/42) |

| Break Points Converted % | **83% (5/6)** | 38% (6/16) |

| Return Games Played | 16 | 16 |

**TOTAL STATS**

| Statistica | 🇦🇷 Baez | 🇮🇹 Arnaldi |

|——————————|—————–|—————–|

| Service Points Won % | 54% (67/125) | **59% (56/95)** |

| Return Points Won % | 41% (39/95) | **46% (58/125)**|

| Total Points Won % | 48% (106/220) | **52% (114/220)**|





Francesco Paolo Villarico