Consigli per delle scommesse efficaci sul tennis

Gli sport individuali sono tra i più attraenti su cui scommettere. Gli scommettitori trovano più facile analizzare le azioni di atleti specifici rispetto alle squadre, motivo per cui il tennis è popolare tra gli scommettitori che trovano ricchi palinsesti di match sui migliori siti scommesse stranieri del web.

Caratteristiche delle scommesse sul tennis

Se si guarda a quante scommesse vengono fatte su ogni sport, si può capire che il tennis è il secondo più popolare dopo il calcio. Questo gioco ha le sue caratteristiche uniche:

dipendenza dalle condizioni meteorologiche, la cancellazione di partite a causa del maltempo avviene spesso nel tennis, specialmente quando si parla di terra battuta. A causa di ciò, le partite possono essere rinviare per diverse ore o addirittura un giorno, spesso per questo motivo le scommesse piazzate vengono restituite,

regolarità, le partite di tennis si svolgono quotidianamente, con il numero più alto di tornei e partite all’inizio della settimana. Le competizioni iniziano dalle fasi inferiori, il numero di partecipanti in questi momenti raggiunge il massimo. Pertanto, lo scommettitore ha una scelta per piazzare un pronostico;

rimonte, questo è uno degli sport più imprevedibili, quindi gli scommettitori che lo conoscono bene possono trovare quote alte live. Le rimonte si verifican principalmente nel tennis femminile, ma non sono rare nemmeno nel tennis maschile;

Studio semplificato in quanto risulta necessario analizzare le performance di solo due giocatori (o al massimo due coppie) al posto di squadre composte da più giocatori e riserve. Tutto ciò di cui hai bisogno è la conoscenza di come si comportano i partecipanti alla partita in diverse situazioni. Meno tempo può essere dedicato all’analisi rispetto ai giochi di squadra, ed è un vantaggio evidente;

Consigli per gli scommettitori

Indipendentemente dallo sport o dalla strategia di scommessa, ogni scommettitore deve rimanere calmo in ogni situazione. Nelle scommesse sul tennis, l’intero processo di scommessa sarà basato sui seguenti elementi:

analisi competente;

calcolo freddo e gestione finanziaria competente;

seguire le strategie;

assenza di componente ludica.

Se le tue scommesse si basano su questi elementi, ti potrebbero garantire dei profitti a lungo termine (ma niente è sicuro e sulle scommesse tutto è molto labile). Ci sono fan del tennis che scommettono solo per divertimento e per rendere più interessanti le trasmissioni delle partite. Ma la maggior parte degli scommettitori cerca comunque di guadagnare su questo sport. Pertanto, tutti i fattori sopra menzionati dovrebbero essere presi in considerazione.

Le migliori strategie per scommettere sul tennis

Probabilmente ogni scommettitore sogna di trovare una strategia funzionante che porterà regolarmente profitto nelle scommesse sul tennis. Purtroppo, tattiche del genere difficilmente esistono, altrimenti i bookmaker cesserebbero di esistere. Ma possiamo consigliare alcune buone strategie.

Il sistema Martingala

Secondo questa strategia, è necessario scommettere su eventi con quote di 2,00 e aumentare la dimensione della scommessa della metà dopo ogni perdita, e in caso di vittoria, tornare all’importo della scommessa iniziale.

La strategia di Shchukin

L’autore di questo sistema unico raccomanda di piazzare scommesse sulla vittoria del tennista che riceve il servizio. Dopo due perdite, la dimensione della scommessa dovrebbe essere aumentata di un’unità, pari alla dimensione della scommessa iniziale.

Strategia del break point

Raccomandiamo ai giocatori più esperti di prestare attenzione a questa strategia; la sua essenza è quella di scommettere sulla vittoria del favorito dopo il break point dell’outsider.

Il sistema D’Alembert

Stabiliamo la scommessa minima, che è anche un’unità, dopo di che piazziamo scommesse e aumentiamo la dimensione della scommessa di 1 unità in caso di perdita e diminuiamo di 1 unità dopo una scommessa vincente.

Conclusione

Il tennis è uno sport tecnico ma relativamente facile da analizzare. Con la giusta strategia finanziaria e un modello di gioco di scommessa conveniente, il gioco porterà buoni profitti nel lungo periodo. Per le scommesse, è importante scegliere strategie lavorative che sono state provate nel corso degli anni. In assenza di esse, fare affidamento su un’analisi competente e approfondita della partita. Prenditi il ​​tuo tempo con le scommesse. Analizza, guarda le partite e, quando trovi certe tendenze, fai una scommessa che le confermi spendendo al massimo pochi euro e quando si perde evitare di scommettere nuovamente ma fermarsi perchè alla fine deve essere solo un passatempo.