WTA 500 Stoccarda: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di Sara Errani

WTA 500 Stoccarda – Tabellone Qualificazione – terra indoor

Court 1 – ore 10:00

(4) Oceane Dodin vs Ella Seidel Inizio 10:00

Nastasja Schunk vs (7) Sachia Vickery

(1) Anna Kalinskaya vs Carolina Kuhl

(2) Diana Shnaider vs Vera Zvonareva

Court 2 – ore 10:00

Jana Fett vs (6) Aliaksandra Sasnovich Inizio 10:00

(3) Greet Minnen vs Olivia Gadecki

Kathinka Von Deichmann vs (5) Sara Errani

Raluka Serban vs (8) Sara Bejlek