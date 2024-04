Challenger Split, Madrid, Morelos, Busan e Sarasota: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

CHALLENGER Split 🇭🇷 (Croazia) – Quarti di Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Stefano Travagliavs Jozef Kovalik

2. [1] Zsombor Piros vs [8] Filip Misolic



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Elmer Moller vs [WC] Matej Dodig (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Henri Squirevs Benjamin Bonzi

2. Alexandru Jecan / Szymon Walkow vs Filip Bergevi / Mick Veldheer



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Jonathan Eysseric / Bart Stevens vs [2] Andre Goransson / Sem Verbeek



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Stefano Napolitanovs [Q] Marc-Andrea Huesler

2. [8] Mikhail Kukushkin vs [2/WC] Albert Ramos-Vinolas



Il match deve ancora iniziare

3. Benjamin Hassan vs [6] Jurij Rodionov (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Leandro Riedi vs Joao Fonseca (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Fernando Romboli/ Marcelo Zormannvs [4] Harri Heliovaara/ Henry Patten

2. Guido Andreozzi / Miguel Angel Reyes-Varela vs Marcelo Demoliner / Orlando Luz



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Morelos 🇲🇽 (Messico) – Quarti di Finale, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. Alexis Galarneauvs [6] Maxime Cressy

2. [Q] Nicolas Mejia vs [WC] Vasek Pospisil



Il match deve ancora iniziare

3. [8] Beibit Zhukayev vs [4] Adam Walton (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [5] Giovanni Mpetshi Perricard vs Maxime Janvier



Il match deve ancora iniziare

Cancha 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Luke Johnson / Skander Mansouri vs [3] Arjun Kadhe / Jeevan Nedunchezhiyan



Il match deve ancora iniziare

2. Rithvik Choudary Bollipalli / Niki Kaliyanda Poonacha vs [2] Piotr Matuszewski / Matthew Christopher Romios



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Busan 🇰🇷 (Sud Corea) – Quarti di Finale, cemento

ATP Busan James Duckworth [1] James Duckworth [1] 7 3 6 Illya Marchenko Illya Marchenko 6 6 3 Vincitore: Duckworth Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Duckworth 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 I. Marchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 J. Duckworth 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 I. Marchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-1 → 4-1 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 I. Marchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 I. Marchenko 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 I. Marchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Duckworth 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-2 → 1-3 I. Marchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 J. Duckworth 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 I. Marchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 I. Marchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 6-6 J. Duckworth 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 I. Marchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Duckworth 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 5-3 → 5-4 I. Marchenko 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 4-2 → 5-2 I. Marchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 J. Duckworth 15-0 30-0 3-1 → 4-1 I. Marchenko 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df 3-0 → 3-1 J. Duckworth 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 I. Marchenko 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1. [1] James Duckworthvs Illya Marchenko

2. [8] Coleman Wong vs Seongchan Hong



ATP Busan Coleman Wong [8] Coleman Wong [8] 4 6 2 Seongchan Hong Seongchan Hong 6 3 6 Vincitore: Hong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 C. Wong 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-5 → 2-6 S. Hong 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 C. Wong 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 S. Hong 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 C. Wong 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 S. Hong 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Wong 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Hong 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Wong 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 S. Hong 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 C. Wong 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 S. Hong 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 C. Wong 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Hong 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Wong 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Hong 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 C. Wong 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Hong 15-0 15-15 40-15 4-5 → 4-6 C. Wong 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 S. Hong 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 C. Wong 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 S. Hong 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 C. Wong 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Hong 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Wong 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Hong 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Wong 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. [6] Lloyd Harris vs [WC] Soonwoo Kwon



ATP Busan Lloyd Harris [6] • Lloyd Harris [6] 0 4 Soonwoo Kwon Soonwoo Kwon 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Harris 4-5 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 3-4 L. Harris 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 L. Harris 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Kwon 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Harris 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

4. Alex Bolt / Li Tu vs [3] Ray Ho / JiSung Nam



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Yasutaka Uchiyama vs [Q] Paul Jubb



ATP Busan Yasutaka Uchiyama Yasutaka Uchiyama 4 7 6 Paul Jubb Paul Jubb 6 5 3 Vincitore: Uchiyama Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Y. Uchiyama 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-3 → 6-3 P. Jubb 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Y. Uchiyama 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 P. Jubb 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Y. Uchiyama 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 P. Jubb 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 P. Jubb 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Y. Uchiyama 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 P. Jubb 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 6-5 → 7-5 Y. Uchiyama 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 P. Jubb 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Y. Uchiyama 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 P. Jubb 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-2 → 5-3 Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 P. Jubb 0-15 0-30 df 0-40 3-2 → 4-2 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-2 → 3-2 P. Jubb 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Y. Uchiyama 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-1 → 2-1 P. Jubb 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 Y. Uchiyama 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Jubb 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 P. Jubb 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 P. Jubb 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Y. Uchiyama 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 P. Jubb 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Y. Uchiyama 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 P. Jubb 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Y. Uchiyama 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

CHALLENGER Sarasota 🇺🇸 (USA) – Quarti di Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [4] Zizou Bergsvs [Alt] Mitchell Krueger

2. [7/WC] Gabriel Diallo vs [3] Thanasi Kokkinakis (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] William Blumberg / Luis David Martinez vs Evan King / Mitchell Krueger



Il match deve ancora iniziare

4. Tristan Boyer / Oliver Crawford vs Denis Kudla / Thai-Son Kwiatkowski



Il match deve ancora iniziare

5. Ethan Quinn / Tennys Sandgren OR [WC] Boris Kozlov / Stefan Kozlov vs Thomas Fancutt / Hunter Reese OR Geoffrey Blancaneaux / Calvin Hemery



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Tennys Sandgren vs [Q] Stefan Kozlov



Il match deve ancora iniziare

2. Marc Polmans vs Calvin Hemery



Il match deve ancora iniziare

3. Ethan Quinn / Tennys Sandgren vs [WC] Boris Kozlov / Stefan Kozlov



Il match deve ancora iniziare

4. Thomas Fancutt / Hunter Reese vs Geoffrey Blancaneaux / Calvin Hemery



Il match deve ancora iniziare

5. [1] William Blumberg / Luis David Martinez OR Evan King / Mitchell Krueger vs Tristan Boyer / Oliver Crawford OR Denis Kudla / Thai-Son Kwiatkowski



Il match deve ancora iniziare