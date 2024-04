Lukas Rosol si ritira dal tennis professionistico “Il tennis è stato, è e sarà tutta la mia vita” (Video)

Lukas Rosol, un tempo tra i primi 30 giocatori del mondo, ha annunciato il suo ritiro dal tennis professionistico all’età di 38 anni. Il tennista ceco, che non ha calcato i campi di gara da quasi sei mesi, ha condiviso la sua decisione attraverso i social network, marcando la fine di una carriera significativa.

Rosol, che non scendeva in campo da ottobre, quando ha partecipato a un evento ITF in Italia, ha espresso la difficoltà di prendere una tale decisione, sottolineando il forte legame che ha con lo sport: “Tutto finisce un giorno e questa fine è più dura di ogni altra. Arrivare a questa decisione non è stato affatto facile, tutti gli sportivi professionisti lo capiranno. Il tennis è stato, è e sarà tutta la mia vita”.

L’ex numero 26 del mondo ha avuto una carriera con alcuni successi, tra cui due titoli ATP conquistati a Bucarest nel 2013 e a Winston Salem nel 2014. Tuttavia, uno dei momenti più memorabili della sua carriera rimane la vittoria contro Rafael Nadal nel secondo turno di Wimbledon nel 2012, un incontro che ha sorpreso il mondo del tennis e ha evidenziato il talento e la determinazione di Rosol.

La decisione di ritirarsi giunge in un momento in cui Rosol, a distanza di anni dai suoi maggiori successi, riconosce il peso degli anni e dell’impegno fisico richiesto dal tennis di alto livello. Il suo addio ai campi da tennis segna la fine di un’era per lui come giocatore, ma il suo impatto sul gioco e i momenti di gloria che ha regalato ai suoi fan rimarranno nella storia dello sport.





Francesco Paolo Villarico