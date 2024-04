Matteo Berrettini riflette sulla sua vittoria a Marrakech: “Sono davvero orgoglioso di quello che ho fatto: se inizi a pensare troppo a quello che è successo non sarai mai in grado di vincere una partita come questa”

Matteo Berrettini ha dimostrato ancora una volta il suo carattere combattivo e la sua resistenza sul campo da tennis, superando momenti difficili per raggiungere i quarti di finale a Marrakech. Dopo aver ottenuto un vantaggio significativo, trovandosi avanti di un set e un break, l’italiano ha affrontato un momento critico che avrebbe potuto cambiare le sorti dell’incontro. Tuttavia, la sua capacità di rimanere concentrato e determinato gli ha permesso di emergere vittorioso.

Berrettini, riflettendo sulla sua prestazione, ha condiviso alcuni pensieri profondi: “Questo è il tennis, credo. Sono davvero orgoglioso di quello che ho fatto: se inizi a pensare troppo a quello che è successo non sarai mai in grado di vincere una partita come questa.” Le sue parole rispecchiano una maturità e un’autoconsapevolezza che vanno oltre le sue capacità tecniche, dimostrando un aspetto psicologico cruciale nel gioco.

Nonostante il momento di frustrazione, Berrettini ha saputo gestire la pressione: “Sicuramente mi sono maledetto un po’, ma la cosa migliore da fare è pensare al punto successivo e a come vincere la partita.” Questa mentalità vincente gli ha permesso di superare l’avversità e di mantenere la calma sotto pressione, elementi chiave nel suo successo.

Berrettini ha evidenziato la sua strategia mentale: “Ho fatto proprio così: mi sono perdonato quel passaggio della partita, sono andato avanti e alla fine ho vinto.” Questa capacità di lasciarsi alle spalle gli errori e di concentrarsi sul momento presente è ciò che spesso distingue i grandi campioni.





Marco Rossi