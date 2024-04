Errani, vittoria da leonessa a Bogotá: Sorribes Tormo si arrende dopo oltre 3 ore

Un’autentica maratona tennistica ha segnato la vittoria di Sara Errani negli ottavi di finale della Copa Colsanitas Zurich 2024, torneo WTA 250 in corso sulla terra battuta outdoor di Bogotá, in Colombia. L’azzurra, nonostante un avvio in salita, ha saputo imporsi sulla spagnola Sara Sorribes Tormo, numero 50 del ranking, con lo score di 6-2 4-6 6-4, dopo una battaglia di 3 ore e 2 minuti.

L’incontro, disputato in altura a ben 2625 metri sul livello del mare, ha visto Errani partire con il piede sbagliato. Dopo aver subito sette punti consecutivi, l’italiana si è ritrovata sotto 0-2. Tuttavia, la sua reazione non si è fatta attendere: con un parziale di sei giochi di fila, strappando per ben tre volte il servizio all’avversaria, Errani ha messo in discesa il primo set. Brava a salvare due palle break sul 2-4, l’azzurra ha chiuso il parziale per 6-2 in 47 minuti.

Il secondo set ha visto Errani salvare due palle break in avvio, per poi operare il break a quindici nel secondo gioco. La reazione di Sorribes Tormo non si è fatta attendere: la spagnola ha immediatamente controbreakkato, salvando poi tre palle break prima di impattare sul 2-2. Errani è riuscita a portarsi sul 4-2, ma qui la partita ha cambiato volto. L’iberica ha infilato quattro giochi consecutivi, aggiudicandosi il set per 6-4 in 71 minuti.

Il parziale decisivo ha visto Sorribes Tormo annullare quattro palle break nel secondo gioco, per poi cedere la battuta nel quarto. Immediato il controbreak della spagnola, ma Errani non si è disunita. Strappato nuovamente il servizio all’avversaria, l’azzurra ha confermato il break volando sul 5-2. Sorribes Tormo ha accorciato le distanze, ma al primo match point Errani ha chiuso per 6-4 dopo 64 minuti.

Le statistiche premiano la prestazione dell’italiana, capace di vincere 98 punti contro gli 86 dell’avversaria. Errani ha fatto meglio sia in termini di prime in campo (76% contro 70%) che di punti vinti con la prima (59% contro 52%), pareggiando il dato sulla seconda (41%) nonostante i 6 doppi falli contro i 9 della spagnola. L’azzurra ha salvato 9 palle break su 15, sfruttandone 8 su 22.

Per un posto in semifinale, Errani se la vedrà con la vincente del match tra la brasiliana Laura Pigossi e la romena Irina Bara.