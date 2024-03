Luca Nardi conquista la Napoli Tennis Cup 2024. Sarà best ranking da domani (Intervista a Luca dopo la vittoria e sintesi video della finale)

Luca Nardi vince l’ATP Challenger di Napoli

Luca Nardi, giovane promessa del tennis italiano, ha vinto il titolo all’ATP Challenger di Napoli, conquistando il suo sesto trofeo in carriera e il primo del 2024. Questa vittoria porta Nardi alla 76ª posizione nella classifica generale ATP, alla 61ª nella Race per le Olimpiadi, e alla 47ª nella Race ATP, categorie in cui Jannik Sinner guida con distacco.

Il match contro il francese Herbert è stato un vero banco di prova per Nardi, che ha saputo ribaltare l’esito della partita vincendo in tre set con il punteggio di 5-7, 7-6, 6-2, dimostrando grande tenacia e capacità di recupero.

La crescita mentale e atletica di Nardi

Nonostante le difficoltà incontrate, soprattutto nel secondo set contro Herbert, Nardi ha dimostrato una notevole crescita mentale, essenziale per conquistare il tie-break e successivamente imporsi nel terzo set. La sua preparazione atletica, migliorata, ha fatto la differenza nei momenti cruciali del torneo.

“Dedico la vittoria alla mia famiglia, pronto a farmi un ciuffo azzurro, prima di andare a Montecarlo per cercare di far bene e realizzare quel salto di qualità al quale ambisco” ha dichiarato il pesarese a fine gara.

Luca Nardi conquista la Napoli Tennis Cup 2024 . La Partita

Il Challenger 125 ATP, organizzato da Master Group Sport in collaborazione con il Tennis Club Napoli, è stato teatro di una vittoria spettacolare ma sofferta per l’azzurro Luca Nardi, che ha infiammato il numeroso pubblico presente sul campo centrale D’Avalos al termine di una clamorosa rimonta contro il francese Pierre-Hugues Herbert, conclusa in 2h33’, 5-7 7-6 (3) 6-2.

Il francese è stato molto vicino alla vittoria del torneo perché, dopo aver conquistato il primo set 7-5, è volato 4-3 e 15-40 sul servizio dell’italiano nella seconda partita, con due occasioni quindi per salire sul 5-3, a un passo dal titolo. Da quel momento è iniziata la rimonta di Nardi, che prima ha pareggiato 4-4, poi ha portato l’avversario al tie break vinto poi 7-3.

Il trionfo di Nardi

A quel punto il ventenne tennista pesarese, allenato dall’ex azzurro di Coppa Davis Giorgio Galimberti, è volato via e ha dominato l’avversario chiudendo 6-2 la finale e alzando la coppa del vincitore della Napoli Tennis Cup. Da domani, nel nuovo ranking mondiale Atp, Luca Nardi salirà al n.76 del mondo, suo nuovo best ranking.

Record e presenze

I numeri della Napoli Tennis Cup sono stati entusiasmanti. In particolar modo quelli legati alle presenze, che in totale negli otto giorni di gare hanno raggiunto quota seimila, numero che sale a settemila con l’aggiunta dei circa mille accreditati al torneo.

Supporto e ringraziamenti

Un decisivo supporto all’organizzazione dell’evento è arrivato dagli sponsor che hanno scelto di affiancare il torneo. Il successo della Napoli Tennis Cup è stato confermato dalle parole del Direttore Generale di Master Group Sport, Antonio Santa Maria.

Per Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli, il torneo è destinato a un grande futuro. “Siamo stati ben lieti di offrire agli appassionati un evento di alto livello che si ripeterà anche nei prossimi due anni, portando Napoli stabilmente nel circuito internazionale.”

ATP Naples Pierre-Hugues Herbert [8] Pierre-Hugues Herbert [8] 7 6 2 Luca Nardi [2] Luca Nardi [2] 5 7 6 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 P. Herbert 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 2-5 → 2-6 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 P. Herbert 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Nardi 15-0 40-15 1-1 → 1-2 P. Herbert 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-0 → 1-1 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 P. Herbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 P. Herbert 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 4-3 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Herbert 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 P. Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 P. Herbert 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 ace df 3-1 → 3-2 L. Nardi 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 P. Herbert 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 L. Nardi 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 1-0 → 2-0 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Herbert (🇫🇷) vs Nardi (🇮🇹)

– Serve Rating: 243 vs 263

– Aces: 7 vs 2

– Double Faults: 7 vs 2

– First Serve: 62/107 (58%) vs 78/106 (74%)

– 1st Serve Points Won: 43/62 (69%) vs 50/78 (64%)

– 2nd Serve Points Won: 21/45 (47%) vs 14/28 (50%)

– Break Points Saved: 4/9 (44%) vs 2/6 (33%)

– Service Games Played: 16 vs 16

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 28/78 (36%) vs 19/62 (31%)

– 2nd Serve Return Points Won: 14/28 (50%) vs 24/45 (53%)

– Break Points Converted: 5/9 (56%) vs 4/6 (67%)

– Return Games Played: 16 vs 16

**POINT STATS:**

– Service Points Won: 64/107 (60%) vs 64/106 (60%)

– Return Points Won: 42/106 (40%) vs 43/107 (40%)

– Total Points Won: 106/213 (50%) vs 107/213 (50%)

**SERVICE SPEED:** (Speeds are illustrative and not actual match data)

– Max Speed: Herbert 209 km/h (129 mph) vs Nardi 211 km/h (131 mph)

– 1st Serve Average Speed: Herbert 199 km/h (123 mph) vs Nardi 201 km/h (124 mph)

– 2nd Serve Average Speed: Herbert 168 km/h (104 mph) vs Nardi 158 km/h (98 mph)