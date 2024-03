WTA 125 La Bisbal D’Emporda: Il Tabellone Principale. Nessuna italiana al via

WTA 125 La Bisbal D’Emporda (🇪🇸 Spagna) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Greet Minnen vs (WC) Kristina Mladenovic

Rebecca Sramkova vs Leolia Jeanjean

Jessica Bouzas Maneiro vs Anna-Lena Friedsam

Fiona Ferro vs (5) Rebeka Masarova

(4) Harriet Dart vs Elsa Jacquemot

Sinja Kraus vs Moyuka Uchijima

(LL) Elena-Gabriela Ruse vs Nuria Parrizas Diaz

Olga Danilovic vs (8) Darja Semenistaja

(WC/6) Maria Lourdes Carle vs Sara Bejlek

Chloe Paquet vs (Q) Victoria Jimenez Kasintseva

(Q) Oksana Selekhmeteva vs (WC) Leyre Romero Gormaz

(Q) Katarzyna Kawa vs (3) Zhuoxuan Bai

(7) Marina Bassols Ribera vs Timea Babos

Dalma Galfi vs Ella Seidel

(Q) Zeynep Sonmez vs (WC) Guiomar Maristany Zuleta De Reales

Eva Lys vs (2) Oceane Dodin