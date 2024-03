Danielle Collins trionfa a sorpresa al Miami Open 2024 (Sintesi video della finale)

Danielle Collins ha ottenuto il trofeo più significativo della sua carriera vincendo il Miami Open 2024. La tennista americana ha sconfitto in finale Elena Rybakina con un punteggio di 7-5, 6-3 in un match durato due ore, gestendo con abilità l’incontro contro un’avversaria non al massimo delle energie.

Fin dalle fasi iniziali della finale femminile a Miami, l’atmosfera era carica di tensione, con il pubblico americano che faceva sentire la sua presenza. Collins, con il suo consueto bendaggio sotto il ginocchio sinistro, ha assunto un approccio più rischioso, contrastando gli attacchi di una Rybakina che manteneva la sua usuale calma, nonostante le pressioni.

Collins chiedeva più sostegno dal suo box, specialmente nei momenti critici sulle palle break contro l’atleta kazaka (ne ha annullate 4 sul 3 pari ed una sul 5 a 5), mostrando una grande forza al servizio per essere competitività nel primo set. La battaglia era equilibrata, con momenti in cui entrambe le giocatrici dimostravano freddezza nei punti cruciali.

Il primo set si è deciso su un errore di Rybakina nel dodicesimo gioco, dando a Collins il vantaggio dopo un’intensa ora di gioco per 7 a 5. Nonostante le sue iniziative di andare a rete, la n. 4 del mondo mostrava frustrazione, non riuscendo a imporsi nella partita.

La partita ha visto un potenziale cambio di rotta quando Rybakina ha aumentato l’intensità, ma Collins ha tenuto duro. Il dolore evidente e gli stiramenti della Rybakina suggerivano problemi alla gamba destra, influenzando la sua prestazione. Collins, con una serie di colpi vincenti, ha prevalso su una Rybakina che cercava di accelerare gli scambi, evitando punti lunghi dal fondo.

Danielle Collins ha mantenuto il controllo fino alla fine vincendo il set ed il match per 6 a 3, coronando il torneo con un trionfo memorabile. Con l’annuncio di alcuni mesi fa che questa sarebbe stata la sua ultima stagione, a causa di motivi personali, la vittoria a Miami rappresenta un culmine prestigioso nella sua carriera. Questo successo, il terzo titolo per Collins, conferma la sua pericolosità sulle superfici in cemento e le garantirà un ricordo indimenticabile del suo ultimo anno nel circuito.

WTA Miami Danielle Collins Danielle Collins 0 7 6 0 Elena Rybakina [4] Elena Rybakina [4] 0 5 3 0 Vincitore: Collins Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Danielle Collins 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Danielle Collins 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Danielle Collins 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Danielle Collins 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Danielle Collins 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Danielle Collins 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Danielle Collins 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Danielle Collins 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Danielle Collins 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico