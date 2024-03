ATP 250 Estoril: Il Tabellone Principale. Lorenzo Musetti n.3 del seeding ed è già al secondo turno

ATP 250 Estoril – Tabellone Principale – terra

(1) Ruud, Casper vs Bye

Coria, Federico vs van de Zandschulp, Botic

Fucsovics, Marton vs Cachin, Pedro

(WC) Rocha, Henrique vs (7) Monfils, Gael

(4) Davidovich Fokina, Alejandro vs Bye

Marterer, Maximilian vs Thiem, Dominic

Altmaier, Daniel vs Martinez, Pedro

Bautista Agut, Roberto vs (6) Kecmanovic, Miomir

(5) Fils, Arthur vs (WC) Sousa, Joao

Rodionov, Jurij vs Garin, Cristian

Qualifier vs Borges, Nuno

Bye vs (3) Musetti, Lorenzo

(8) Koepfer, Dominik vs Qualifier

Qualifier vs Lestienne, Constant

Qualifier vs (WC) Fonseca, Joao

Bye vs (2) Hurkacz, Hubert