Parlano Alcaraz e Dimitrov in conferenza stampa: Alcaraz “Mi ha fatto sentire come se avessi 13 anni” (Video)

Carlos Alcaraz, dopo la sconfitta nei quarti di finale a Miami contro Grigor Dimitrov, ha sperimentato una sensazione di dominio avversario rara nella sua carriera, come ha raccontato lui stesso in conferenza stampa. “Dimitrov ha giocato un tennis quasi perfetto,” ha detto Alcaraz, evidenziando l’incapacità di trovare soluzioni e di mettere in difficoltà il bulgaro sul campo.

Nonostante la frustrazione per una partita in cui si è sentito impotente come non gli capitava da tempo, Alcaraz ha ammesso di aver giocato bene, pur non perfettamente. “Mi ha fatto sentire come se avessi 13 anni,” ha esclamato, sottolineando l’assenza di deboli punti nel gioco dell’avversario.

Rispetto alla precedente sconfitta a Shanghái, Alcaraz ha riconosciuto un miglioramento nel suo gioco, nonostante la sconfitta. Ha rilevato come Dimitrov abbia giocato ancora meglio, impedendogli di trovare delle contromisure efficaci sul campo.

Per quanto riguarda i piani futuri, Alcaraz non ha ancora deciso i tornei a cui parteciperà, rimandando la decisione ai prossimi giorni. Tuttavia, ha descritto il mese trascorso come molto positivo, marcato dalla vittoria di un Masters 1000 e da un buon livello di gioco.

Sulla fase finale del match, in cui è riuscito a recuperare il break ma ha poi perso nuovamente il servizio, Alcaraz ha riflettuto sulle sue mancanze, ammettendo di non aver inserito molte prime di servizio. Ha elogiato le qualità difensive di Dimitrov, descrivendole come “spettacolari”.

In conclusione, nonostante la sconfitta, Alcaraz si è detto soddisfatto del suo livello di gioco durante il mese negli Stati Uniti, e ora guarda con entusiasmo all’inizio della stagione su terra battuta.

Grigor Dimitrov ha offerto una prestazione straordinaria battendo Carlos Alcaraz nei quarti di finale a Miami, dimostrando un livello di gioco che lo rende candidato alla vittoria in qualsiasi torneo. A 33 anni, il bulgaro sta trovando la sua maturità e mostrando il miglior tennis della sua carriera, come sottolineato da lui stesso nella intervista in conferenza stampa dopo il successo sullo spagnolo.

Sul suo stato d’animo dopo la vittoria, Dimitrov ha espresso orgoglio ma anche la consapevolezza della necessità di rimanere concentrato per il prossimo match. “Non voglio dare un voto a come mi sento perché domani ho un’altra partita,” ha detto Dimitrov, evidenziando la sua soddisfazione per la qualità di gioco mantenuta durante l’incontro.

Dimitrov ha descritto Alcaraz come un giocatore incredibile e dinamico, notando la differenza d’età di 12 anni tra loro come un elemento divertente e stimolante. Ha riconosciuto la forza di Alcaraz, ma ha sottolineato l’importanza di rimanere paziente e credere nel proprio gioco, cosa che ha contribuito alla sua perfetta esecuzione in campo.

Nonostante non si sentisse particolarmente fiducioso prima della partita, Dimitrov ha sottolineato come l’adattamento alle condizioni variabili e l’esperienza accumulata nel corso degli anni gli abbiano fornito una solida base per affrontare la sfida. Ha lodato il suo team per averlo aiutato a rimanere concentrato e dentro la sua “bolla”.

Riguardo all’adattabilità al gioco di Alcaraz, Dimitrov ha espresso ammirazione per il giovane talento spagnolo, descrivendolo come uno dei giocatori più astuti del circuito. Ha paragonato la loro sfida a un gioco di strategia, sottolineando l’importanza di mettere Alcaraz in situazioni scomode e di esercitare pressione nei momenti chiave.

Infine, confrontando questo match con quello di Shanghái, Dimitrov ha evidenziato le diverse condizioni e l’approccio mentale cambiato, decidendo di non rivedere la partita precedente e di focalizzarsi sull’inizio da zero e sulla costruzione del gioco punto per punto.

L’intervista rivela un Dimitrov riflessivo e strategicamente preparato, che si avvicina al suo tennis con maturità e intelligenza, consapevole delle sfide e pronto a sfruttare ogni opportunità per emergere vittorioso.





Francesco Paolo Villarico