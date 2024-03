Il Saggio Federer: Un maestro senza tempo per le nuove generazioni (Video)

Nonostante abbia deciso di ritirarsi un paio di stagioni fa, la verità è che Roger Federer non ha mai abbandonato definitivamente la racchetta. Il campione svizzero non compete più, ma quando trova un momento libero cerca di aiutare i più giovani nel loro percorso verso il professionismo. Come in questo video, in cui possiamo vederlo consigliare Nico Godsick (19 anni), figlio del suo agente di lunga data, Tony Godisck, sul colpo di diritto.

Cosa ne pensate delle immagini? Potrà anche aver perso un po’ della sua forma fisica, ma è confermato che il timing nel colpire la palla lo accompagnerà fino all’ultimo dei suoi giorni.