Daniil Medvedev arriva ad 11 vittorie consecutive a Miami. Sarà sfida con Jannik Sinner in semifinale. Ekaterina Alexandrova continua a sorprendere a Miami (Video)

Daniil Medvedev, numero quattro del mondo e campione in carica dell’ATP Masters 1000 di Miami, ha fatto mercoledì sera un altro passo solido verso il tentativo di difendere il titolo del torneo nordamericano. Il russo di 28 anni, finalista dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells solo una settimana e mezza fa, continua a vincere incontri ed è già in semifinale allo HardRock Stadium per il secondo anno consecutivo. In totale, sono le 14esime semifinali nei tornei Masters 1000 per il tennista moscovita.

Nei quarti di finale, Medvedev ha battuto il cileno Nicolas Jarry, numero 23 del mondo, che non stava vivendo una grande stagione fino a questo momento — ad eccezione della finale persa all’ATP 250 di Buenos Aires — con il punteggio di 6-2 7-6(7), in un incontro che è durato 1h40 e che ha visto un secondo set molto animato dopo un primo completamente dominato dal russo.

Medvedev incontrerà di nuovo Jannik Sinner, che ha sconfitto nella finale del 2023 a Miami, nel loro 11º incontro. Medvedev guida il confronto diretto per 6-4, ma non vince da esattamente un anno, dato che dopo aver vinto i primi sei incontri contro l’italiano ha perso i quattro successivi: la finale di Pechino 2023, la finale di Vienna 2023, le semifinali delle ATP Finals nel 2023 e la finale degli Australian Open nel 2024.

ATP Miami Nicolas Jarry [22] Nicolas Jarry [22] 2 6 Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 6 7 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 N. Jarry 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-6 → 6-6 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 N. Jarry 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-5 → 5-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 N. Jarry 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-1 → 1-2 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Jarry 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 2-5 → 2-6 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 N. Jarry 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 2-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 1-2 → 1-3 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Che percorso sta facendo Ekaterina Alexandrova a Miami! La numero 16 del mondo non si è limitata a battere Iga Swiatek e ha sconfitto una seconda giocatrice nella top 5 consecutivamente, questa volta rimontando contro Jessica Pegula (n. 5) per raggiungere per la prima volta in carriera le semifinali del Miami Open, segnando così la seconda volta che raggiunge le ‘semifinali’ di un WTA 1000.

La russa ha festeggiato con i parziali di 3-6, 6-4 6-4, dopo due ore di partita, e continua a sognare ad occhi aperti, questo dopo aver mostrato una reazione implacabile a un primo set in cui non è riuscita a creare nemmeno una palla break. Da lì in poi, tutto è stato diverso, resistendo anche alla reazione di Pegula nel terzo set. L’americana ha annullato uno svantaggio di un break impattando sul 3 pari, ma Alexandrova non si è lasciata prendere dal panico e ha allungato di nuovo il distacco per sigillare la vittoria. Sono quindi confermate delle semifinali molto improbabili alla vigilia di Miami. Da un lato ci sono Elena Rybakina e Victoria Azarenka, mentre Alexandrova si confronterà con Danielle Collins (60ª) per un posto inedito nella finale di Miami.