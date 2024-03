Raúl Brancaccio e la battaglia di Napoli: Quando il campo diventa arena

Nella cornice del Challenger di Napoli, Raúl Brancaccio ha vissuto una giornata che ha oscillato tra gratitudine, delusione e un’appassionata chiamata al cambiamento. Il tennista di Torre del Greco, dopo aver lottato sul campo che ha sognato fin da bambino, si è aperto in un messaggio pieno di emozioni, riflettendo su un evento che non è stato di semplice sport.

Prima di affrontare la sua dichiarazione, Brancaccio ha tenuto a ringraziare Alessandro Motti, il direttore del torneo, per avergli concesso l’opportunità di partecipare a una competizione tanto cara al suo cuore e alla sua storia. Questo ringraziamento non è solo un gesto di cortesia, ma riconosce l’importanza di quei momenti che legano indissolubilmente un atleta al suo terreno di gioco, alla sua gente, alla sua essenza.

Tuttavia, il cuore del suo messaggio batte in una nota ben diversa, una denuncia forte e chiara contro coloro che, dal pubblico, hanno scelto di non sostenere l’unico napoletano in gara, ma di rivolgergli invece ostilità quasi calcistica, mossa da motivazioni estranee allo spirito sportivo (scomesse). Brancaccio li etichetta con parole dure: ignoranti, inutili, vergognosi; termini che non lasciano spazio a interpretazioni, ma che dipingono un quadro chiaro della sua indignazione.

La sua critica si estende, poi, a una riflessione più ampia sulla comunità di Torre del Greco e Napoli, esprimendo un dolore profondo per essere stato oggetto di un tale disprezzo proprio dalla sua terra. Nonostante l’amore e il legame con le sue origini, Brancaccio non nasconde la delusione per un atteggiamento che vede in netto contrasto con il valore dello sport e del sostegno comunitario.

Ma il messaggio di Brancaccio non si ferma alla denuncia; è anche un invito al cambiamento, una sfida lanciata a chi lo ha contestato: cambiate per il vostro bene, ma se decidete di opporvi ancora, fatelo con più forza, perché “più lo farete più ne uscirò forte”. Questa dichiarazione non è solo la voce di un atleta ferito, ma di un combattente che non si lascia abbattere, che trova nella resistenza e nella sfida la forza per crescere e andare avanti.

Infine, il tennista rivolge un sentito ringraziamento a coloro che lo hanno sostenuto: amici, famiglia, tutti coloro che sono stati al suo fianco nei momenti difficili. È un promemoria che, nonostante le difficoltà, non è solo sul campo di gioco, ma anche nella vita, che si misura il vero valore del sostegno e dell’amicizia.

Un invito a riflettere su cosa significhi realmente essere parte di una comunità, e su come questa possa e debba elevare, piuttosto che abbattere, i propri eroi.

Queste le parole complete di Raul: “Ho bisogno di scrivere ciò che penso, so che molte volte il silenzio parla più di mille parole, ma in questi casi bisogna proprio parlare…

Prima di tutto, volevo ringraziare il direttore del Challenger di Napoli, Alessandro Motti, per avermi dato la possibilità di poter giocare questo bellissimo torneo che seguivo già da quando ero piccolo. Grazie per aver avuto fiducia in me e spero averla ripagata in modo degno!

Dunque volevo dedicare questo post a tutte quelle persone che ieri facevano il tifo, quasi da stadio, contro di me.

Gente IGNORANTE, INUTILE e VERGOGNOSA che rovina uno sport così bello solo per vincere scommesse e bollette. Richiamo un esame di coscienza a tutti voi, per il bene dello sport e per il rispetto a tutti i giocatori che offrono uno spettacolo degno di applausi.

Sono nato a TORRE DEL GRECO e sono fiero di essere corallino, nato e cresciuto in questa zona e ho sempre cercato di portare il nome di Napoli più in alto possibile. Ma perdonatemi che vi dica che sono contento di non viverci più, perché siete l’esempio di un popolo IGNORANTE! Un torneo così importante a Napoli e tifare contro l’unico napoletano in gara è veramente VERGOGNOSO!

Sono molto deluso da voi, ma in parte vi ringrazio per permettermi di fare rumore dopo quello successo ieri.

Vi ringrazio perché grazie a voi ci siamo fatti riconoscere e per l’ennesima volta abbiamo fatto una figura di MERDA !

Cambiate, per il vostro bene, ma se la prossima volta continuerete a tifarmi contro, fatelo più forte, perché più lo farete più ne uscirò forte

Io continuo a inseguire i miei sogni

Grazie a tutti gli amici e alla mia famiglia che era lì per incoraggiarmi in questi momenti difficili, grazie per avermi supportato in ogni momento, grazie per essere sempre lì,

Raúl ❤️”





Francesco Paolo Villarico