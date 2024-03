Masters e WTA 1000 Miami: I risultati con il dettaglio del Day 9. In campo anche Jannik Sinner vs Tomas Machac (LIVE)

Masters e WTA 1000 Miami (USA) 🇺🇸 – Quarti di Finale, cemento

WTA Miami Caroline Garcia [23] Caroline Garcia [23] 0 1 Danielle Collins • Danielle Collins 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Danielle Collins 1-2 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Caroline Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Danielle Collins 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1. [23] Caroline Garciavs Danielle Collins

2. Tomas Machac vs [2] Jannik Sinner (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [14] Ekaterina Alexandrova vs [5] Jessica Pegula (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [22] Nicolas Jarry vs [3] Daniil Medvedev (non prima ore: 01:30)



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer



ATP Miami Marcel Granollers / Horacio Zeballos [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [4] 0 1 Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer • Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Glasspool / Rojer 1-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Glasspool / Rojer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Marcelo Melo / Edouard Roger-Vasselin vs [2] Ivan Dodig / Austin Krajicek (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Ashlyn Krueger / Sloane Stephens vs [2] Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe



Il match deve ancora iniziare

4. [OSE] Ekaterina Alexandrova / Irina Khromacheva vs [OSE] Sara Errani / Jasmine Paolini (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare