Jannik Sinner batte anche il vento ed approda ai quarti nel torneo Masters 1000 di Miami (Sintesi Video della partita)

Jannik Sinner continua a dimostrare la sua resistenza e la sua capacità di adattarsi alle condizioni di gioco, anche quando non è al top della forma. Il giovane talento italiano, attualmente numero 3 del ranking ATP, ha raggiunto per il quarto anno consecutivo i quarti di finale del prestigioso “Miami Open”, che si disputa sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium, in Florida.

Nonostante le difficoltà iniziali dovute al vento e ad un avversario ostico come l’australiano Christopher O’Connell, Sinner è riuscito a ribaltare la situazione nel primo set.

Il match contro O’Connell, che aveva vinto l’unico precedente scontro diretto a Atlanta nel 2021, ha mostrato un Sinner diverso rispetto a quello di allora. Nonostante il vento e un inizio difficile, Sinner infatti si è trovato sotto di un break nel primo gioco dopo aver concesso un doppio fallo sulla palla break, l’altoatesino ha poi recuperato e, grazie a un passante di rovescio incrociato, ha piazzato il controbreak impattando sul 4 pari, per poi chiudere il set 6-4 piazzando un nuovo break nel decimo gioco (dal 40-30), con l’australiano che sulla palla set mandava lungo il diritto dopo un duro scambio.

Nel secondo parziale, l’altoatesino ha preso il controllo del match, portandosi sul 3-0 (break al secondo gioco), prima di una lunga interruzione dovuta ad un malore di uno spettatore in tribuna.

Sinner, però, non si è fatto distrarre e ha chiuso la partita con il punteggio di 6-3 piazzando anche un ace nell’ultimo game della partita, diventando il primo tennista italiano a raggiungere 10 quarti di finale in tornei Masters 1000. Un traguardo significativo per il 22enne di Sesto Pusteria, che in questa stagione vanta un bilancio di 19 vittorie su 20 incontri disputati.

Nei quarti di finale, Sinner affronterà per la prima volta in carriera il ceco Tomas Machac, numero 60 del ranking, che ha eliminato un po’ a sorpresa il connazionale Matteo Arnaldi.

Nonostante il livello di gioco non eccezionale mostrato finora a Miami, dove ha raggiunto due finali nel 2021 e nel 2023, Sinner ha dimostrato di saper vincere anche nelle giornate meno brillanti, una qualità che contraddistingue i grandi campioni.

ATP Miami Christopher O'Connell Christopher O'Connell 4 3 Jannik Sinner [2] Jannik Sinner [2] 6 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 C. O'Connell 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 4-5 → 4-6 J. Sinner 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 4-3 → 4-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 C. O'Connell 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A df 0-0 → 1-0

O’Connell (🇦🇺) vs Sinner (🇮🇹)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 232 vs 298

– Aces: 5 vs 2

– Double Faults: 1 vs 2

– First Serve: 40/71 (56%) vs 33/54 (61%)

– 1st Serve Points Won: 26/40 (65%) vs 25/33 (76%)

– 2nd Serve Points Won: 13/31 (42%) vs 15/21 (71%)

– Break Points Saved: 3/6 (50%) vs 3/4 (75%)

– Service Games Played: 9 vs 10

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 8/33 (24%) vs 14/40 (35%)

– 2nd Serve Return Points Won: 6/21 (29%) vs 18/31 (58%)

– Break Points Converted: 1/4 (25%) vs 3/6 (50%)

– Return Games Played: 9 vs 10

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 8/16 (50%) vs 13/16 (81%)

– Winners: 14 vs 21

– Unforced Errors: 17 vs 7

– Service Points Won: 39/71 (55%) vs 40/54 (74%)

– Return Points Won: 14/54 (26%) vs 32/71 (45%)

– Total Points Won: 53/125 (42%) vs 72/125 (58%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 209 km/h (129 mph) vs 210 km/h (130 mph)

– 1st Serve Average Speed: 188 km/h (116 mph) vs 194 km/h (120 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 150 km/h (93 mph) vs 158 km/h (98 mph)





Francesco Paolo Villarico