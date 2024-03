Ben 40 incontri giocati per la prima giornata di qualificazioni al 47° Città di Firenze – Under 18

Ha preso il via con la prima giornata di qualificazione la 47ª edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 “Città di Firenze”. La kermesse che si gioca sui campi del Circolo del Tennis Firenze 1898 ha messo in campo 40 incontri con turno doppio così nella giornata di martedi 26 marzo ci saranno solo le sfide per determinare i quattro posti maschili e i quattro posti femminili per il main draw che inizierà mercoledi 27 marzo.

Le semifinali si terranno il giorno di Pasqua (domenica 31 marzo) e le finali previste, come tradizione, nel giorno di Pasquetta (lunedì 1 aprile).

Fin dal primo giorno tanti gli spettatori presenti che hanno voluto assistere alla sfide e tra queste molto seguito il match della numero due al mondo under 14 Kseniia Ruchkina che ha superato Galatea Ferro 63 75. Bene anche la giocatrice del Tc Pistoia Sveva Pieroni che ha sconfitto facilmente Asia Sundas 62 61. Nel maschile molte partite equilibrate e tra queste molto bella la sfida tra Samuele Seghetti, numero uno del tabellone di qualificazione, che ha vinto un match molto combattuto contro Lorenzo Balducci 76 57 10-7 al match tie break così come la sfida sul campo davanti alla palazzina tra Lorenzo Comino e il norvegese Fredrik Solheim vinto al match tie break dal norvegese 64 57 10-5

Al Ct Firenze presente lo staff giovanile della Fitp con Giancarlo Palumbo per il settore maschile e Vittorio Magnelli Direttore Tecnico Nazionale del Settore Femminile che stanno seguendo con attenzione i prospetti italiani presenti al torneo.

“Un inizio con tanti incontri e una bella giornata di tennis – spiega il direttore del Ct Firenze, Claudio Bargi – saranno otto giorni dove il circolo avrà tanti ospiti e molti soci che vorranno seguire la manifestazione e scoprire i campioni del futuro. Tra l’altro insieme al torneo internazionale giovanile si sta svolgendo la prima tappa italiana della Babolat Cup manifestazione under 12 nazionale. Un modo per far scoprire ai più piccoli cosa significa giocare tornei così importanti. L’ingresso al club è libero”.

Il direttore del torneo è il maestro Giovanni Del Panta mentre come giudice arbitro della manifestazione è stato designato Sebastiano Cavarra.

Entry List:

Le nazioni presenti sono ben 30 con il ritorno dei giovani europei in special modo dalla Spagna che avrà i due favoriti nel tabellone maschile con il numero 47 delle classifiche giovanili Izan Almazan Valiente e il numero 60 Sergio Planella Hernandez. Saranno ben 12 i giocatori tra i primi 100 presenti . Come terzo incomodo ci sarà l’atleta della Repubblica Ceca Jan Klimas (63 Itf) mentre il quarto favorito in base alla classifica (69) sarà l’azzurro Daniele Rapagnetta . A seguire lo svizzero Henry Bernet (70), il giocatore di Singapore Bill Chan (79), l’altro spagnolo Roger Pascual Ferra (82) e l’italiano Andrea De Marchi (83). Da seguire anche l’azzurro in forte ascesa Vito Antonio Darderi fratello di Luciano Darderi appena entrato tra i primi 100 al mondo.

A livello femminile la prima favorita è la tedesca Julia Stusek (37) che precede le tre giocatrici della Repubblica Ceca: Lucie Urbanova (41) Julie Pastikova (45) e Eliska Forejtkova (59) . A seguire in classifica le due azzurre Gaia Maduzzi (67) e Alessandra Teodosescu (75) . Chiudono l’entry list delle prime otto teste di serie l’ucraina Yelyzaveta Kotliar (80) e l’inglese Gabia Paskauskas (84). Tra le toscane presente la campionessa italiana under 16 del 2022 Anastasia Bertacchi che sarà in main draw grazie alla sua classifica.

Trofeo “Rhoda De Bellegarde di Saint Lèry”

Alla vincitrice del torneo femminile verrà assegnato il 4° Trofeo “Rhoda De Bellegarde di Saint Lèry”. Il riconoscimento è stato istituito nel 2019 poiché Rhoda De Bellegarde è stata giocatrice del Circolo del Tennis Firenze e prima campionessa italiana per due anni consecutivi. Il suo impegno maggiore è stato quello sociale, che l’ha vista volontaria, come crocerossina, in prima linea durante il primo conflitto mondiale. Successivamente, destinata all’ospedale di Stigliano dove contrasse la terribile influenza “spagnola”, muore giovanissima a soli 28 anni. Per il suo impegno durante la Grande Guerra viene insignita della medaglia d’Argento al Valor Militare.

Babolat Cup Italia (under 12) – 1° tappa

Ritorna la Babolat Cup Italia, una competizione europea U12 maschile e femminile, presente in 6 paesi Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Olanda e Spagna. La prima tappa del circuito italiano si terrà proprio al Circolo del Tennis Firenze 1898 dal 23 marzo al 1° aprile durante il Torneo Internazionale Under 18. Tra l’altro Babolat Team saranno le palline ufficiali del torneo ed è un modo per far vivere a questi giovani tennisti un torneo di livello internazionale da vicino e con la possibilità di giocare. I giovani appassionati potranno cimentarsi così sui campi che già in passato hanno visto misurarsi molti dei più grandi giocatori al mondo, l’ultimo dei quali, vincitore nel 2018, è stato Lorenzo Musetti. Il circolo durante il torneo internazionale ha tante presenze ed è vivo con allenatori, maestri, accompagnatori da tutto il mondo. Insomma un momento di crescita anche per i giocatori under 12 che giocheranno la Babolat Cup.