Da Miami: Parlano Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini. Musetti ” merito anche di Ludovico se sono riuscito ad essere qui” (Video)

Jannik Sinner: “E’ stata una partita molto dura, ho cercato di essere forte in una situazione difficile. Lui gioca un ottimo tennis, sapevo cosa aspettarmi; ho avuto qualche chances anche nel primo set ma lui è stato più bravo ed è riuscito a gestire meglio la situazione e a cogliere le sue occasioni. Nel secondo e nel terzo set ho alzato l’intensità ma contro un giocatore che serve così bene non è facile. Ha giocato un gran match e ha usato al meglio le armi che possiede e oggi è stato bravissimo anche a rete. A volte non puoi far altro che accettare le difficoltà, ho provato a rimanere forte mentalmente. Mi sono trovato in una situazione complicata e sono felice di come l’ho gestita. Per questo motivo oggi la considero una buona giornata.

Abbiamo analizzato insieme la situazione dopo la pausa pioggia con Cahill, sarei tornato in campo sotto di un set sotto e sul tre pari, ma la partita non era ancora persa. Abbiamo pensato a una cosa che non si è verificata e mi sono dovuto adeguare. Quando piove così non devi pensare solo al tennis, devi trovare un modo per rilassarti e per ritrovare le energie.

Lo conosco O Connell, mi ha battuto tre anni fa ad Atlanta, è un giocatore pericoloso, serve bene e sa muoversi molto bene su questi campi. Come sempre dovrò fare attenzione al mio tennis e alla mia intensità di gioco. Di certo sarà un match difficile, non si arriva negli ottavi di finale di questo torneo per caso”.

Matteo Arnaldi: “E’ stata una partita tosta, una partita equilibrata in cui sia io sia lui abbiamo concesso poco al servizio. Sono contento di essere riuscito a prendere le occasioni che mi ha dato nel primo set. Nel secondo set, dal 5-3 lui è stato molto bravo, ha alzato il livello, non ha sbagliato più nulla e mi ha fatto fare pochi punti. Io sono stato bravo a rimanere lì, la partita poteva girare, è stato un momento cruciale. Il tie break è sempre difficile da giudicare ma sono davvero soddisfatto di come è finita.

Abbiamo fatto qualche cena fuori io e la mia ragazza, qui i ristoranti non mancano. Inoltre tra poco è il suo compleanno e con la vittoria di oggi so per certo che lo festeggeremo qui. Devo organizzarle la cena, farle un regalo….

Con Machac ci ho giocato nelle qualificazioni di Dubai lo scorso anno, ho perso nettamente. Non ero stato bene, in quelle settimane avevo un virus, non lo conto neanche come precedente. E’ un avversario ostico che ha finito bene l’anno scorso e ha iniziato altrettanto bene questa stagione. Sarà una partita completamente diversa rispetto alle ultime due, ha altre caratteristiche tecniche rispetto a Bublik e Shapovalov, ma io sto giocando bene e non voglio fermarmi qui”.

Lorenzo Musetti: “Ludovico mi ha fatto giocare questo torneo. E’ una bellissima sensazione. C’erano tanti dubbi sulla possibilità di giocare questo torneo ma la vita ti regala sempre una chance. Anche se sono in un momento non straordinario, in termini di risultati, in me c’è tanta felicità, sono in un momento della mia vita pieno di belle sorprese. E oggi si è visto, in campo mi sono sentito più leggero e tranquillo. C’era la giusta tensione e il giusto nervosismo, ma mi sono sentito bene e credo di aver ritrovato il vero Lorenzo…. merito anche di Ludovico se sono riuscito ad essere qui.

Nulla faceva pensare che potesse nascere in anticipo di qualche giorno, ci ha colto di sorpresa. Io avrei aspettato fino a domenica per poi cancellarmi dal torneo, ma quei quattro giorni hanno cambiato tutti i piani. Sono stato un po’ a casa e sono arrivato qui all’ultimo istante, ma con tanta gioia ed energie nuove. Era importante per me esserci, sia in termine di ranking sia per la fiducia. Oggi si è visto, in campo ho fatto un passo in avanti che mi fa ben sperare per i prossimi match”.

E’ un avversario complicato Shelton , in modo particolare su questi campi. Lo scorso anno ci siamo affrontati al Queen’s e fu un ottimo match, molto combattuto. Lui basa il suo gioco sul servizio e cercare di disinnescarlo sarà la chiave della partita. Ovviamente dovrò basarmi sui miei game di servizio e sarà fondamentale tenerli per provare ad arrivare al tie break, per entrare di più nello scambio e cercare di farlo giocare. Lui è molto aggressivo ma ha anche un tipo di gioco molto rischioso”.

Jasmine Paolini: “Il bilancio della giornata è agrodolce. Peccato per il singolare, in modo particolare sono dispiaciuta per come è andato il terzo set. Non sono riuscita a fare quel qualcosa di più, anzi, ho fatto qualche errore di troppo e non ho sfruttato le mie chances. Lei è una giocatrice tosta, si muove benissimo, fa girare bene la palla con il dritto e con il rovescio si appoggia bene e questo suo cambio di ritmo è molto fastidioso. Sa sfruttare bene la mia velocità e sicuramente ha giocato meglio i punti importanti. Non è semplice affrontarla, cercherò di far tesoro di questa partita anche perché sono tre volte che con lei mi va male” ha detto Paolini dopo la partita.

Sono soddisfatta a metà, esattamente come accaduto oggi, anche a Indian Wells ho giocato una partita che potevo portare a casa. Ma in questo momento il livello è molto alto e devo vedere anche le cose positive… altrimenti ci si fa del male. Ora andrò a Stoccarda e anche lì cercherò di alzare il livello. Mi piace quello che faccio, mi piace il livello che ho raggiunto, è stimolante e divertente giocare con queste top players. Ogni giorno ci sono nuove sfide da affrontare”.

Sono molto contenta per la vittoria in doppio. Ci tenevamo in modo particolare perché se vogliamo raggiungere degli obiettivi importanti abbiamo bisogno di fare punti, ci serve il ranking. A Dubai siamo rimaste fuori, a Indian Wells siamo rimaste fuori di due, qui siamo entrate in tabellone e quindi vogliamo sfruttare l’occasione. Per qualificarci alle Olimpiadi è importante far bene in questi tornei.